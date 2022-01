Brian Dabol está prestes a descobrir a dura realidade dos gigantes

Brian Daboll teve sua grande chance aos 46 anos, um emprego dos sonhos da NFL que deve ter parecido a fantasia mais louca há mais de duas décadas, quando chegou à porta de Bill Belichick em Foxboro tentando fazer isso no dia a dia.

Daboll uma vez me contou sobre Belichick: “Ele me emprestou um carro nos meus primeiros seis meses, só para que eu pudesse dirigir em 2000, quando eu não tinha absolutamente nada e estava indo embora”.

Belichick estava apenas começando na Nova Inglaterra e Daboll, assistente de pós-graduação de Nick Saban na Michigan State, estava em uma jornada acidentada. Os Patriots perderam 13 dos primeiros 18 jogos de Belichick e perderam o quarterback de US$ 100 milhões Drew Bledsoe devido a uma lesão grave antes do sexto colocado Tom Brady correr pelo campo e virar o futebol profissional de cabeça para baixo.

Depois de todos esses anos, Como o treinador principal da equipe GiantsDaboll não pode esperar que nenhuma das últimas escolhas de Dave Gettleman surja do nada e salve sua equipe de si mesmos. Na verdade, Daboll também não pode esperar que nenhuma das primeiras escolhas de Gettleman o faça. Os gigantes de sua equipe são muito piores do que a equipe 8-8 de Pete Carroll que Belichick herdou na Nova Inglaterra, o que significa que o ex-companheiro de equipe de Daboll em Buffalo, Joe Shuen, novo general manager dos Giants, ele não tem escolha a não ser ser um avaliador muito melhor do que seu antecessor.

Isso também significa que Daboll precisa ser tão bom quanto Belichick para superar esse enorme desafio e, eventualmente, levar os Giants à disputa pelo campeonato.

Schoen disse: “Nos últimos quatro anos, notei em primeira mão os pontos fortes de Brian como líder – ele é um excelente comunicador, inteligente, inovador e trabalhador. A personalidade real e envolvente de Brian é revigorante. Ele constrói relacionamentos com os jogadores e treinadores ao seu redor . Ele é progressista em sua visão e valoriza a colaboração, e são duas das características que achamos essenciais.”

Brian Dabol foi nomeado na sexta-feira como novo treinador dos Giants. Diamond Images / Getty Images

Lá, em citações postadas pelo The Giants, Schoen conta por que ele escolheu Daboll (com a bênção dos proprietários John Mara e Steve Tisch) em vez do ex-técnico dos Dolphins, Brian Flores, cujo impressionante trabalho nos dias de jogo não poderia causar problemas em seu relacionamento com GM (Chris Greer), Quarterback (Tua Tagovailoa) e vários ajudantes desaparecem. Acima de tudo, Schoen queria um treinador que se conectasse com os companheiros de equipe e sempre procurasse um terreno comum. Daboll representava uma garantia nessa frente, e seu vice-campeão não.





Dado que Flores venceu 19 jogos nas últimas duas temporadas sem um meio-campista de ponta e venceu Belichick quatro vezes em três anos, pensei que ele era o melhor homem para o cargo. Achei que ele poderia crescer com seus erros, como fazem muitos jovens treinadores que foram demitidos na primeira vez, e que sua experiência lhe deu uma vantagem sobre Daboll, que, como Joe Judge e Ben McAdoo antes dele, agora está lidando com seu primeiro grande trabalho em equipe no maior mercado do país.

Mas Daboll é definitivamente um treinador qualificado cuja força corresponde à maior fraqueza dos gigantes – marcando ou não. Os Giants tiveram uma média de 15,2 pontos por jogo em 2021, pior do que qualquer outro time da NFL que não foi nomeado Jaguars. O melhor time de sua divisão, o Cowboys, teve média de 31,2.

Daboll está prestes a descobrir que é muito mais fácil fechar lacunas como essa quando seu quarterback se chama Josh Allen, em vez de Daniel Jones.

Mas ei, o novo técnico dos Giants, Sean McDermott, ajudou a afastar os asiáticos do leste de Belichick, um feito que não é fácil. Anos antes, Daboll havia realizado uma manobra ainda mais difícil – ele convenceu Belichick a contratá-lo pela segunda vez, apesar de tê-lo deixado em 2007 para trabalhar para Eric Mangini e The Jets, de todas as pessoas e todas as equipes.

No entanto, Daboll nunca foi visto como um candidato Blechik aqui. Flores se encaixa no molde do ex-homem forte Bates, como juiz, e provavelmente não o ajudou. Quando os tomadores de decisão dos Giants encontram Daboll e Flores, eles ficam impressionados com as diferenças em suas personalidades. Os Mara Giants geralmente preferem extrema nitidez em seus treinadores, e Flores teve tudo do jeito que Tom Coughlin já teve. Mas desta vez, no que Tesch descreveu como “uma decisão muito difícil para John, Joe e eu”, os Giants optaram por seguir em frente com um toque mais leve, em vez do candidato (Flores), que terá que adotar a abordagem de Coughlin e moderar sua abordagem. .

Brian Dabol e Josh Allen Imagens Getty

Mara descreveu seu novo homem como um líder dinâmico. Tisch disse que ficou claro que Daboll “passou sua carreira se preparando para este momento”.

Claro, preparar-se para um grande trabalho de reconstrução é uma coisa e viver é outra. “Tenho uma boa ideia dos sentimentos de nossa base de fãs no momento e entendo”, disse Daboll.

Na verdade, depois que os Giants colocaram seus fãs em sete temporadas de derrotas duplas nos últimos oito anos, Daboll não tinha ideia. Mas ele está prestes a descobrir da maneira mais difícil.

Ajude Daboll Belichick a ganhar cinco episódios em Foxborough. Ele precisaria ser tão bom quanto Belichick – e tudo o que Judge não era – para ganhar apenas um em East Rutherford.