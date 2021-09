Boxer Manny Pacquiao vai concorrer à presidência das Filipinas | Filipinas

O boxeador Manny Pacquiao disse que concorrerá à presidência das Filipinas no ano que vem, depois de criticar a corrupção no governo e a relação “calorosa” do presidente Rodrigo Duterte com a China.

Um dos maiores boxeadores de todos os tempos e o único homem a deter títulos mundiais em oito divisões, Pacquiao concordou em nomear seus aliados políticos durante a Assembleia Nacional de sua facção no governante Partido Democrático Progressivo-Lapan, dias depois de uma facção rival. O assessor de longa data de Duterte nomeou Christopher “Bong” Goo como seu candidato presidencial.

Essa facção indicou Duterte para vice-presidente, uma jogada que os críticos chamaram de estratagema cínico de Duterte para manter o poder. A constituição proíbe Duterte de concorrer a um segundo mandato de seis anos como presidente.

Gu recusou a indicação, mas a rivalidade entre as facções Pacquiao e Duterte aumentou.

“Eu sou um lutador e sempre serei um lutador dentro e fora do ringue”, disse Pacquiao, o senador de 42 anos, em discurso transmitido ao vivo durante o comício. Aceito a sua candidatura a Presidente da República Filipinas. “

A facção de Pacquiao não expressou apoio à candidatura de Duterte à vice-presidência.

Apesar de sua popularidade, Pacquiao está atrás dos líderes em pesquisas que sempre superaram a filha de Duterte, Sara Duterte-Carpio.

Em julho, Pacquiao foi eleito líder do PDP-Laban, semanas depois que Duterte desafiou Duterte sobre sua posição na China e seu histórico de combate à corrupção, mas sua remoção foi rejeitada por sua facção.

Pacquiao, que já foi um aliado próximo de Duterte, disse que mais de 10 bilhões de pesos (£ 145 milhões) em ajuda pandêmica destinada a famílias pobres não foram contabilizados.

Sua campanha anticorrupção ocorre no momento em que o Senado abre uma investigação sobre alegações de que suprimentos e equipamentos médicos adquiridos no âmbito do programa governamental de resposta à pandemia foram superfaturados.

Duterte desafiou Pacquiao a nomear cargos públicos corruptos para provar que o boxeador não era apenas um político antes da eleição.

Pacquiao respondeu com um aviso de que funcionários corruptos do governo seriam presos. Ele disse: “Seu tempo acabou”.