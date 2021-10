As novas instalações em Vienna du Costello, Portugal, irão apoiar a tendência global de eletrificação

O investimento para a nova unidade é de 100 milhões de euros

A Pork Warner inaugurou uma nova fábrica em Viena do Costello, Portugal, onde planeja fabricar produtos de eletrificação, como motores elétricos, inversores e sistemas de gerenciamento de bateria para uma ampla gama de montadoras globais na Europa. O investimento na nova instalação verá a produção começar um pouco no terceiro trimestre de 2022 e começar com a capacidade total de மில்லியன் 100 milhões em 2024. A instalação de 17.000 metros quadrados terá uma variedade de funções, incluindo operações, engenharia, qualidade e compras, e deve gerar cerca de 300 novos empregos. Executivos da BorgWarner, funcionários do governo e um padre participaram da cerimônia de inauguração para parabenizar a prosperidade e o sucesso da nova organização.

“A Europa é a base de fabricação mais importante para montadoras globais e está estrategicamente localizada para atender nossos clientes com produção local e atender à crescente demanda por produtos elétricos”, disse Tony Allen, presidente e gerente geral da Pork Warner Power Drive Systems, Europa. “A nova fábrica em Viena se encaixa na estratégia de crescimento global da Bork Warner e demonstra o compromisso da empresa em ser um destino industrial para Portugal”, disse Hughes Simeon, gerente da fábrica da Pork Warner Power Drive Systems Viena. “O investimento na nova planta industrial da divisão de veículos elétricos da Forkwerner Vienna du Costello é uma demonstração clara dos planos de alto valor agregado de Portugal e do claro compromisso com o futuro do movimento elétrico. De volta ao país”, disse Luis Castro Henriques , Presidente da AICEP.

Como parte de sua iniciativa Charging Forward, a BorgWarner está acelerando sua estratégia de eletrificação e anunciou planos para aumentar a receita de veículos elétricos para aproximadamente 45% até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2035.