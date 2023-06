Bolsas europeias abrem em alta após acordo do teto da dívida dos EUA

8 horas atrás

Os preços do petróleo foram negociados ligeiramente acima da linha estável, com os comerciantes ansiosos pela reunião da OPEP+ neste fim de semana.

O petróleo Brent, referência global, caiu 0,2%, para US$ 74,44 o barril, na sexta-feira, enquanto os futuros do petróleo US West Texas Intermediate caíram 0,24%, para US$ 70,27 o barril.

“se [OPEC] “Não faça nada, podemos ver os preços realmente caindo, vimos eles caindo esta semana”, disse Matt Smith, principal analista de petróleo da Kpler.

É improvável que o cartel do petróleo aprofunde os cortes de produção na próxima reunião, Reuters informou Citando fontes da coalizão.

Smith prevê que os preços do Brent podem cair para US$ 70 o barril se a OPEP mantiver o status quo.

O HSBC escreveu em um relatório datado de 1º de junho que “os preços do petróleo caíram acentuadamente em maio, com o WTI de referência caindo abaixo de US$ 70 por barril”, e o banco observou que o declínio ocorreu apesar dos anúncios da OPEP+ de cortes de produção. durante o mês.

Além da incerteza em torno do teto da dívida dos EUA, os fracos indicadores de crescimento na China também pesaram sobre os preços, observou o relatório.

-Lee Ying Chan