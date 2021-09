Boletim: Classificação de perdas do The Steelers Week 2 para o Las Vegas Raiders

poeira assentada e Pittsburgh Steelers Eles ficaram chocados ao perder 26-17 em casa contra Las Vegas Raiders. Não deu muito certo para os Steelers na tarde de domingo, de lesões a jogadas ruins, os Homens de Aço fracassaram em todos os lugares. Abaixo estão as pontuações dos jogos do time de ataque, defesa e especial dos Steelers, e o fraco desempenho de hoje será um link direto para as pontuações que eles têm.

O ataque Steelers novamente tropeçou fora do portão. O início lento atormentou esta equipe por muito tempo, mas em 2021, o problema só aumentou. Aparentemente, o ataque do Steelers só despertou no final do primeiro tempo. Ben Roethlisberger também saiu do portão, mas terminou o jogo com menos de 300 jardas, sua única objeção sendo uma má decisão em uma jogada que ele deveria ter feito.

Nagy Harris parecia muito bem, considerando que não foi dado muito em termos de pistas rápidas. A recepção do touchdown de 25 jardas foi a primeira de sua carreira, e ele lançou um braço forte e cruel que seria repetido em rolos de destaque pelo resto da temporada. Harris é um grande jogador de futebol, e eu só espero que ele consiga algumas pistas adequadas para correr.

Os tight ends e recebedores eram bons, e você esperava que Chase Claypool começasse a lançar algumas daquelas bolas ao alto que Roethlisberger tinha do seu jeito. Este ataque faz os jogadores jogarem alto, mas as grandes jogadas não acontecem. É frustrante conhecer o potencial deles apenas para não perceber semana após semana. Você deve esperar que haja uma pausa no jogo a caminho, mas estamos esperando por isso há muito tempo.

Nota geral: D +

É difícil culpar a defesa deste jogo, considerando que eles estavam quatro jogadores atrás na semana anterior, e Stefon Tweet do Injured Reserve. Joe Haden, Devin Bush, Tyson Alualu e TJ Watt perderam mais da metade da partida e suas ausências foram notáveis. Mesmo que eles não estivessem no jogo, o resto da defesa dos Steelers manteve as coisas interessantes.

O quarterback dos Raiders, Derek Carr, destruiu a defesa dos Steelers ao lançar um jogo de passes por mais de 350 jardas. Carr parece ter um receptor funcionando em todos os jogos, com Hunter Renfrow acertando a defesa aparentemente a cada três que ele dropa. Os Steelers conseguiram manter Darren Waller sob controle ao longo da tarde, mas os outros jogadores que passaram compensaram. Henry Ruggs colocou o jogo no gelo ao passar por Carr a 61 jardas para pousar o estilete para o terceiro lugar. Esta jogada pode ter sido a diferença no jogo e, infelizmente, caiu em desgraça com os Raiders.

No entanto, os Steelers acabaram com o ataque rápido dos Raiders. Foi a frente do Steelers que fez isso, ou a falta de interesse dos Raiders em correr a bola com Josh Jacobs fora de jogo ainda está para ser visto, mas o fato permanece, a defesa do Steelers saiu ilesa no chão.

Nota geral: C-

Um dia muito tranquilo trazendo de volta o futebol de ambos os lados, mas Presley Harvin III e Chris Boswell foram excelentes. Harvin bateu a bola em todo o campo, incluindo uma que caiu na linha de três jardas. Enquanto Boswell chutou um alvo recorde no campo de 56 jardas de Heinz em um cenário de alta pressão. O Capitão e o Jogador fizeram seu trabalho perfeitamente e agora espero que possam aguentar o ano todo.

Pontuação geral: B +

Ele só quer o dia dos Steelers, a defesa precisa desesperadamente se recuperar e o ataque precisa começar a descobrir o que eles têm que fazer em campo. O Steelers não ganhará muitos jogos ou nenhum jogo com a fórmula de hoje, e isso precisa mudar. Os Raiders eram simplesmente o melhor time da época, e para os Steelers jogar em casa para os fãs pela primeira vez desde 2019 é chocante e nunca deveria ter acontecido.

O Steelers também se agrediu às vezes aos domingos e sofreu uma série de penalidades, incluindo impedimentos, recepções e falsas partidas. Essas são penalidades simples que podem ser eliminadas de qualquer jogo sendo mais disciplinado. Esperançosamente, esta será a última vez que teremos que falar sobre os Steelers dando um tiro no próprio pé este ano.

Nota geral: C-

Mas o que você acha? Você concorda com essas pontuações do Steelers? Deixe-nos saber sua opinião abaixo.