Boeing e NASA continuam investigando o problema da válvula Starliner

LONG BEACH, CA – A NASA e a Boeing têm como meta o primeiro semestre de 2022 lançar o voo de teste reprogramado de seu veículo comercial da tripulação Starliner CST-100, enquanto os engenheiros continuam a investigar um problema de válvula que atrasou a missão dois meses atrás.

Em um comunicado divulgado em 8 de outubro, a NASA disse que os engenheiros foram capazes de liberar todas, exceto uma das 13 válvulas presas na espaçonave Starliner. Aquelas válvulas presas Fomos forçados a adiar a missão não tripulada Orbital Flight Test (OFT) 2 da Boeing no início de agosto. A única válvula restante que ainda está fechada é mantida nesse estado propositalmente “para preservação forense da análise de causa raiz direta.”

A análise ainda não determinou a causa raiz das válvulas travadas, mas a NASA relata que a Boeing acredita que a causa mais provável é a interação entre a umidade e o tetróxido de nitrogênio, uma razão que os oficiais da Boeing deram em agosto. A fonte da umidade não foi incluída na declaração, que acrescentou que “embora algum trabalho de verificação esteja em andamento, nossa confiança é alta o suficiente para iniciarmos ações corretivas e preventivas”.

Como parte desses esforços, os técnicos da Boeing desmontaram parcialmente três válvulas no mês passado e irão remover mais três válvulas nas próximas semanas para inspeção. Esses esforços determinarão como a Boeing preparará a espaçonave para uma nova tentativa de lançamento, com opções que vão desde uma “simples reforma” dos componentes do módulo de serviço Starliner até a substituição de todo o módulo de serviço.

No comunicado, a NASA confirmou que a próxima tentativa de lançamento do OFT-2 não será neste ano. “A equipe está atualmente trabalhando em oportunidades no primeiro semestre de 2022, dependendo da disponibilidade dos instrumentos, do manifesto do foguete e da disponibilidade da estação espacial”, disse a agência.

Já estava claro que o OFT-2 provavelmente não voaria este ano devido à investigação em andamento e outras missões à estação. “O cronograma e o manifesto até o final do ano estão bem apertados agora”, disse Kathy Luders, administradora associada da NASA para operações espaciais. Briefing em 21 de setembro. “Meu palpite é que provavelmente seja no próximo ano, mas ainda estamos trabalhando nesse cronograma.”

Steve Stitch, diretor do Programa de Tripulação Comercial da NASA, fez a mesma avaliação durante um briefing em 6 de outubro sobre a próxima missão comercial da tripulação SpaceX Crew-3. “Realmente não há oportunidade para o OFT-2 voar este ano”, disse ele. “Do ponto de vista da estação, pode ser no início do próximo ano quando uma janela se abrirá para o OFT-2.”

O Starliner irá atracar em uma das duas portas, uma das quais será ocupada pela nave Crew Dragon. O outro porto será ocupado pela Dragon Cargo a partir do início de dezembro, provavelmente até o início de janeiro. Uma espaçonave comercial Crew Dragon, voando na missão Ax-1 para a Axiom Space, está programada para ser lançada em 21 de fevereiro e passar uma semana na estação usando aquele outro porto.

Stitch disse na entrevista coletiva de 6 de outubro que era muito cedo para estreitar a data de lançamento do OFT-2, devido às dúvidas sobre a disponibilidade do carro. “Nós realmente precisamos encontrar a causa raiz do problema da válvula na unidade de serviço”, disse ele. “Assim que fizermos isso, teremos mais certeza sobre o caminho a seguir quando for OFT-2 e, a partir daí, onde está o CFT.” CFT, ou Crew Flight Test, será um vôo de teste tripulado com até três astronautas da NASA a bordo que rastreiam o OFT-2.

Os atrasos significam que mais de dois anos se passarão entre a missão OFT original em dezembro de 2019, que sofreu com vários problemas de software e comunicações que interromperam o vôo, e o OFT-2. Enquanto isso, a SpaceX desde OFT conduziu um vôo de teste com tripulação do Demo-2 e das missões operacionais Crew-1 e Crew-2. A próxima missão Crew Dragon da NASA, Crew-3, está programada para lançamento em 30 de outubro, com Crew-4 e Crew-5 planejados para 2022.

Na entrevista coletiva, a NASA defendeu a Boeing apesar dos longos atrasos. “Não perdemos a fé na equipe da Boeing. A equipe está fazendo um trabalho incrível para solucionar a causa raiz do problema da válvula”, disse Stich. “Tenho grande confiança de que eles descobrirão qual é o problema e trabalharão para corrigi-lo, e estaremos de volta à viagem muito em breve.”