Blockbuster da Square Enix apresenta prêmios simulados no trailer de lançamento

captura de tela : Square Enix

Tudo sobre a preparação para o lançamento Facebookum RPG de ação em um novo mundo aberto da Square Enix, Era botão inferior Bagunçar. Mas você não saberia disso por um anúncio de lançamento que permanece otimista sobre a aventura mágica moderna, pegando um monte de palavras fora do contexto e transformando-as em prêmios furtivos.

“Isso é incrível Facebook O anúncio de lançamento está nos dizendo que o jogo pode não ser tão bom assim, e aqui está como eu sei”, disse o fã de edição do trailer, Derek Liu. Em um vídeo do TikTok que explodiu no fim de semana. “A maior bandeira vermelha são essas citações que têm uma palavra ou duas palavras.”

Ele passou por cada frase que apareceu na tela durante isso, encontrando a fonte original de onde veio e lendo o contexto mais amplo em voz alta. Em quase todos os casos, o significado era muito diferente da forma como as palavras eram apresentadas no trailer e não pretendia ser visto como um elogio inequívoco.

Em um exemplo, a Square Enix tirou a palavra “Beautiful” de um prévia de dezembro Postado em gasta. No entanto, no contexto, a citação não estava dizendo que Facebook Era lindo, mas tinha o “potencial” de ser um “grande jogo de história que vai arrancar seus corações a cada novo capítulo”. Afinal, era mais uma prévia do que uma revisão do jogo final, embora a editora do site tenha dito que não se opôs ao uso da palavra.

G/O Media pode ganhar uma comissão Up to $100 credit Samsung Reserve Reserve the next gen Samsung device

All you need to do is sign up with your email and boom: credit for your preorder on a new Samsung device.

“Square Enix did ask for permission to use the quote, and we did approve,” Distractify gaming editor, Sara Belcher, told Kotaku in an email. “In our actual revisão, refiro-me ao jogo como “lindo” (essa tem sido minha opinião sobre o mundo do jogo desde a prévia, e é por isso que pessoalmente não senti que a citação estava fora de contexto). Não cobramos pelo uso de citações em materiais promocionais.

Em outro exemplo, o arquivo Fantasia final O criador da palavra “impressionante” cita jogo de detetive. O único problema é que a palavra em questão nem vem de uma prévia do processo, mas de um arquivo Escrever notícias Trailer do jogo State of Play da Sony. “As capacidades de deslocamento de Frey são impressionantes, permitindo movimentos rápidos dentro e fora do combate, seja em situações de ar ou água”, diz o texto.

Resumindo então, FacebookSeu trailer mais recente incluía uma citação truncada de uma pessoa descrevendo um dos trailers mais antigos. jogo de detetivede revisão real deu ao jogo uma nota 7,5 de 10. Não incluía a palavra “brilhante”, descrevendo a aventura geral do protagonista principal Fry como “[not] sem distingui-lo”.

jogo de detetive Ele não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Liu disse kotaku que a intenção do vídeo não era afirmar que ele achava que o jogo era ou seria ruim, mas sim que o quadro enganoso sugeria fortemente que a Square Enix não estava confiante o suficiente no jogo para deixá-lo sozinho sem o falso prêmios.

“Eles podem estar completamente errados ao adotar essa abordagem, e o jogo é realmente bom ou tem vantagens nas quais eles poderiam se concentrar em vez de procurar citações”, disse ele. “Então, acho que fala mais sobre as pessoas responsáveis ​​pelo marketing do jogo do que sobre o jogo em si.”

Confiança das empresas em citações enganosas de críticos e revistas Nada de novo. Às vezes, eles removem o contexto original. Às vezes, eles estão apenas procurando por qualquer fonte, respeitável ou não, que diga que seu jogo é ótimo. Os prêmios em si estão sempre em fontes gigantes, enquanto as postagens de onde são retiradas são muito pequenas para serem lidas, a menos que você reserve um tempo para analisá-las em um vídeo do TikTok como o Lieu.

Para comparação, ele também compartilhou dois Forpsoken Ofertas promocionais que tornam o jogo atraente sem recorrer a mentiras. O primeiro foi Ver trailer Lançado no mês passado. A segunda foi uma revisão Trailer atual da mídia social Tem sido torrado repetidamente online pelo diálogo de quebra da quarta parede no estilo Joss Whedon.

“O verdadeiro problema não é a narrativa, é que eles não se apoiam muito no tom que a narrativa deve vender e eu sei disso porque provei agora só para ter certeza”, escreveu ele. Spellbang do usuário do Twitter que pegou os mesmos ingredientes, mas os remixou de uma forma que soou mais legal, mantendo a sensibilidade do original.

Independentemente da engenhosidade técnica por trás da criação de um bom trailer de videogame, mentir é ruim e as empresas não deveriam fazê-lo. Já é ruim o suficiente quando é um trailer cheio de máscaras de filmagem pré-fabricadas para, digamos, o quão ruim o jogo realmente funciona. É ainda pior quando as empresas saem de seu caminho para tentar enganar a mídia independente. Os editores devem obter permissão antes de usar as citações de outras pessoas em seu marketing e ser transparentes sobre como são usadas.

Square Enix Ele não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.