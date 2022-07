Blinken e Wang Yi da China conversam sobre guerra e comércio na Ucrânia

NUSA DUA, Indonésia, 9 Jul (Reuters) – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, disse neste sábado que discutiu a agressão da Rússia na Ucrânia durante mais de cinco horas de conversas com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nas quais levantou preocupações sobre o lado de Pequim com Moscou. . .

Descrevendo suas primeiras conversas pessoais desde outubro como “francas”, os dois diplomatas convocaram a reunião um dia depois de participarem de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 na ilha indonésia de Bali.

“Mais uma vez compartilhei com o conselheiro de Estado que estamos preocupados com o alinhamento da RPC com a Rússia”, disse Blinken em entrevista coletiva após as negociações, referindo-se à República Popular da China. Ele disse que não acredita que a China esteja agindo de maneira neutra porque apoiou a Rússia nas Nações Unidas e “a propaganda russa foi amplificada”.

Blinken disse que o presidente chinês Xi Jinping deixou claro em um telefonema com o presidente Vladimir Putin em 13 de junho que ele mantém a decisão de formar uma parceria com a Rússia.

Pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, Pequim e Moscou anunciaram uma parceria “sem fronteiras”, embora autoridades norte-americanas digam que não viram a China escapar das duras sanções lideradas pelos EUA à Rússia ou fornecer equipamentos militares.

Autoridades dos EUA alertaram sobre as consequências, incluindo sanções, se a China fornecer apoio material para a guerra, que Moscou chama de “operação militar especial” para enfraquecer os militares ucranianos. Kyiv e seus aliados ocidentais dizem que a invasão foi uma apropriação injustificada de terras.

Questionado sobre sua recusa em conversar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, no G-20, Blinkin disse: “O problema é: não vemos nenhuma indicação de que a Rússia, neste momento, esteja pronta para se envolver em uma diplomacia significativa. “

Wang teve uma profunda troca de opiniões sobre a “questão ucraniana” durante as conversas de sábado, de acordo com um comunicado divulgado por seu ministério, sem dar mais detalhes.

Ele também disse a Blinken que a direção das relações EUA-China corre o risco de ser ainda mais “desviada” devido a um problema com a percepção dos EUA sobre a China.

“Muitas pessoas acreditam que os Estados Unidos estão passando por uma crise cada vez mais séria de ‘sinofobia'”, disse Wang.

Wang também disse que Washington deveria cancelar tarifas adicionais sobre a China o mais rápido possível e interromper sanções unilaterais contra empresas chinesas.

Autoridades dos EUA haviam dito antes das negociações que a reunião tinha como objetivo manter estável o difícil relacionamento EUA-China e impedir que ele se transformasse inadvertidamente em conflito. Consulte Mais informação

“No futuro, os Estados Unidos querem que nossos canais de comunicação com Pequim permaneçam abertos”, disse Blinken.

Blinken disse que os presidentes Joe Biden e Xi Jinping devem falar novamente nas próximas semanas.

Daniel Russell, diplomata sênior dos EUA no leste da Ásia sob o ex-presidente Barack Obama, que tem contato próximo com funcionários do governo Biden, disse antes das negociações que o principal objetivo da reunião seria explorar a possibilidade de um encontro pessoal entre Biden e . Xi, seu primeiro líder, provavelmente esteve à margem da cúpula do G20 em Bali em novembro.

Os Estados Unidos descrevem a China como seu principal rival estratégico e temem que um dia ela possa tentar ganhar o controle da ilha democrática e autogovernada de Taiwan, assim como a Rússia atacou a Ucrânia.

Apesar da rivalidade, as duas maiores economias do mundo continuam sendo os principais parceiros comerciais, e Biden está considerando a eliminação de tarifas sobre uma série de produtos chineses para conter o aumento da inflação nos EUA antes das eleições de meio de mandato de novembro, de olho no controle do Congresso. Consulte Mais informação

