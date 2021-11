Blinken afirma que o Catar atuará como representante diplomático dos EUA no Afeganistão

Biden diz que o Catar vai abrir uma seção de interesses dos EUA em sua embaixada no Afeganistão

O departamento coordenará em estreita colaboração com o Departamento de Estado dos EUA

O acordo entrará em vigor em 31 de dezembro

Os Estados Unidos estão entre os países que relutam em reconhecer oficialmente o Taleban

WASHINGTON (Reuters) – Os Estados Unidos e o Catar assinaram na sexta-feira um acordo para que o Catar represente os interesses diplomáticos dos EUA no Afeganistão, em um importante sinal de uma possível ligação direta futura entre Washington e o Taleban após duas décadas de guerra.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, e seu homólogo do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, assinaram um acordo que torna o Catar a “potência protetora” dos Estados Unidos no Afeganistão, em cerimônia no Departamento de Estado após negociações.

Blinken disse que “o Qatar estabelecerá uma seção de interesses dos EUA dentro de sua embaixada no Afeganistão para fornecer certos serviços consulares e monitorar o estado e a segurança das instalações diplomáticas dos EUA no Afeganistão”.

A medida fortalecerá os laços entre Washington e a pequena e rica monarquia do Golfo, que estabeleceu laços estreitos com o Taleban ao hospedar o único escritório oficial dos militantes fora do Afeganistão e ao desempenhar um papel fundamental nas negociações que levaram ao acordo de 2020 do Taleban. A retirada das forças dos EUA este ano.

O acordo ocorre em um momento em que os Estados Unidos e outros países ocidentais lutam para saber como lidar com militantes islâmicos depois que eles tomaram o Afeganistão em um avanço relâmpago em agosto, quando as forças lideradas pelos EUA concluíram sua retirada.

Os Estados Unidos e outros países ocidentais fecharam suas embaixadas e retiraram seus diplomatas quando o Taleban capturou Cabul, após o que os militantes declararam um governo provisório cujos membros seniores estão sujeitos às sanções dos EUA e da ONU.

Os Estados Unidos, países europeus e outros relutam em reconhecer formalmente o Taleban dominado pelos pashtuns, acusando-os de retroceder em promessas de inclusão política e étnica e de apoio aos direitos das mulheres e das minorias.

Mas, à medida que o inverno se aproxima, muitos governos percebem que precisam se envolver mais para evitar que o país desesperadamente pobre caia em uma catástrofe humanitária.

De acordo com o novo acordo, que entra em vigor em 31 de dezembro, o Catar alocará certo pessoal de sua embaixada no Afeganistão para a Seção de Interesses dos Estados Unidos e trabalhará em estreita coordenação com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e com a missão dos Estados Unidos em Doha.

Um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA disse que os Estados Unidos também continuarão a se envolver com o escritório político do Taleban na capital do Catar, Doha.

Um helicóptero militar é fotografado voando sobre Cabul, Afeganistão, 4 de novembro de 2021.

A autoridade norte-americana, que pediu para não ser identificada, disse que a assistência consular pode incluir a aceitação de pedidos de passaporte, o fornecimento de serviços de reconhecimento de firma para documentação, o fornecimento de informações e a assistência emergencial.

O oficial norte-americano disse que “o arranjo da força protetora estipula que o Catar facilitará qualquer contato oficial entre os Estados Unidos e o Afeganistão”.

Segundo Acordo

Milhões de afegãos estão enfrentando fome crescente em meio à alta nos preços dos alimentos, seca e a economia em queda devido à severa escassez de dinheiro, sanções contra os líderes do Taleban e a suspensão da ajuda financeira.

A vitória do Taleban fez com que os bilhões de dólares em ajuda externa que mantinham a economia de pé parassem abruptamente, com mais de US $ 9 bilhões em reservas do banco central congeladas fora do país.

A autoridade norte-americana disse que, em um segundo acordo com Washington, o Catar continuará a hospedar temporariamente até 8.000 afegãos vulneráveis ​​que solicitaram vistos especiais de imigrantes (SIVs) e seus familiares elegíveis.

“Os candidatos a pedidos de residência especial serão acomodados no Al Sailiya Camp e na Base Aérea de Al Udeid”, disse o oficial.

Em uma coletiva de imprensa após a assinatura dos acordos, Blinken elogiou o Qatar por sua assistência na evacuação em curso de cidadãos americanos, titulares de green card e solicitantes de imigração seguros.

Ele disse que o Catar permitiu a passagem por Doha para cerca de metade dos 124 mil evacuados do Afeganistão desde agosto, em uma rápida e caótica evacuação dos Estados Unidos.

Desde então, disse ele, o Qatar financiou pelo menos 15 voos de evacuação da Qatar Airways para centenas de cidadãos americanos e outros e continuará a fornecer voos charter para portadores de SIV e outros afegãos.

Dezenas de milhares de afegãos continuam sob risco de retaliação do Taleban por ajudar os Estados Unidos e seus aliados ou por trabalhar para organizações estrangeiras no Afeganistão.

(Reportagem de Humera Pamuk e Jonathan Landay). Reportagem adicional de Simon Lewis. Edição de Robert Percell e Raisa Kasulowski

