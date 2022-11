Black Friday 2022: mais de 53 melhores ofertas antecipadas em TVs, aspiradores, Apple e muito mais

A Best Buy enfrentou a Amazon durante os eventos de vendas anteriores e espera descontos em TelevisõesE a telefones inteligentesE a Computadorese iPad e outra tecnologia da Best Buy. O varejo de eletrônicos começou oficialmente Venda antecipada de sexta-feira negra Segunda-feira, 24 de outubro, e embora a primeira onda de descontos termine no domingo, 30 de outubro, ainda há muitas maneiras de economizar. Além das vendas renovadas que provavelmente veremos, os membros My Best Buy e Totaltech também podem aproveite a chance De vendas exclusivas de segundas-feiras até o final de dezembro. Infelizmente, a Best Buy Garantia de equiparação de preços Não se aplica a compras feitas de sexta-feira, 18 de novembro, a segunda-feira, 28 de novembro. No entanto, o varejista de eletrônicos estenderá sua janela de devolução até 14 de janeiro de 2023 para a maioria das compras feitas de 24 de outubro a 31 de dezembro de 2022, excluindo os principais eletrodomésticos, decorações de festas e tecnologias selecionadas adquiridas por meio de um contrato de terceiros. melhor compra para ele também anunciou Ele se juntará a outros varejistas – incluindo Costco, Kohl’s, Target e Walmart – para manter as lojas tradicionais fechadas no Dia de Ação de Graças, mas esperamos uma enxurrada de vendas on-line naquele dia para guiá-lo. Aqui estão algumas das melhores ofertas iniciais que estamos vendo.