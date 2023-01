Bitzlato e seu fundador estão enfrentando ação de fiscalização das autoridades dos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma “grande ação internacional de imposição de criptomoedas” contra a empresa de criptomoedas Bitzlato e a prisão de seu fundador, Anatoly Legkodimov.

E em um anúncio de 18 de janeiro, a vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, disse que as autoridades o fizeram. levado A ação de execução contra a Bizlato coordenada com a França, apreendendo o site da Bizlato e descrevendo o negócio como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” ligada ao financiamento ilícito russo. De acordo com Mônaco, o Departamento de Justiça trabalhou com o Departamento do Tesouro e as autoridades francesas para tomar medidas contra Bitzlato por supostamente “gerenciar um negócio de transferência de dinheiro que transporta e transfere fundos ilícitos e que não cumpre as salvaguardas regulatórias dos EUA”.

Como parte do caso contra Pizzlato, funcionários do FBI prenderam Legkodimov, um cidadão russo residente na China, em 17 de janeiro em Miami. Ele está programado para comparecer no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida.

As autoridades dos EUA disseram que a queixa criminal contra Bitzlato foi baseada no fato de a empresa ser um “recurso financeiro crítico” para o mercado darknet da Hydra, permitindo que os usuários lavassem dinheiro, incluindo o de ataques de ransomware:

Os usuários do Hydra Marketplace trocaram mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com Bitzlato, diretamente ou por meio de intermediários, até que o Hydra Market foi fechado pelas autoridades americanas e alemãs em abril de 2022. Bitzlato também recebeu mais de US$ 15 milhões de receita de ransomware.

A ação de execução foi um esforço coordenado em toda a Europa e nos Estados Unidos para apreender muitos dos recursos da Bitzlato – incluindo os servidores da empresa – bem como deter o fundador. Monaco se referiu ao caso como o “esforço de execução mais significativo” contra a bolsa desde A Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas foi lançada em outubro de 2021.

O procurador-geral adjunto Kenneth Pollitt, da divisão criminal do Departamento de Justiça, observou que as autoridades americanas estavam “apenas começando” a reprimir empresas similares envolvidas na facilitação da lavagem de dinheiro. Embora nenhum funcionário tenha comentado diretamente sobre o caso em andamento contra a exchange de criptomoedas FTX e seu ex-CEO Sam Bankman-Fried, Mônaco se referiu aos crimes contra o sistema financeiro dos EUA “de uma ilha tropical”.

Esta história está se desenvolvendo e será atualizada.