Bitcoin reage à invasão da Rússia e da Ucrânia

O seguinte é de uma edição recente do Deep Dive, o boletim informativo de mercados premium da Bitcoin Magazine. Para estar entre os primeiros a receber essas e outras informações sobre o mercado de Bitcoin on-chain diretamente na sua caixa de entrada, Inscreva-se agora.

O Bitcoin continua a agir como um ativo beta de alto risco semelhante à maior parte do setor de tecnologia supervalorizado. Com a propagação do anúncio de intervenção militar da Rússia nos mercados financeiros, as bolsas dos EUA atingiram uma queda de -3% na sessão da noite, com O Bitcoin também caiu para US$ 34.300, antes de atingir o fundo do poço e depois se recuperar fortemente para US$ 40.000 em um grande aperto..

O preço do Bitcoin é ponderado pelas taxas de financiamento de swap perpétuo

Preço do Bitcoin cai das máximas de todos os tempos

No momento da redação deste artigo, o bitcoin caiu 43% em relação às máximas de novembro e 12% em relação às mínimas na noite passada. No final do dia, o Nasdaq fechou 3,4% no verde na sessão diária, com ativos de risco negociados como se o medo e a incerteza máximos estivessem precificados logo após as declarações de guerra. O ouro inicialmente saltou para a máxima de um ano, atingindo US$ 1.744 a onça, antes de cair acentuadamente, em um padrão de reversão dos mercados de ações dos EUA e do bitcoin.

Preço do Bitcoin comparado ao preço do ouro em um período de um dia

Como resultado do conflito, os mercados rapidamente precificaram os baixos aumentos das taxas de juros do Fed para 2022. Olhando para o mercado de futuros de eurodólar, a taxa implícita dos fundos federais caiu mais de 10 pontos base em março e ligeiramente mais alta no restante do ano. o período. em geral.

Os futuros de eurodólar incluem a taxa de fundos federais de 2022

Um desenvolvimento que será importante observar é se o Federal Reserve reverter seu cronograma de aperto monetário devido à eclosão da guerra na Ucrânia. Se a história abrir um precedente, esse pode ser o caso, já que os bancos centrais apreciam a chance de ignorar os erros de política e continuar a moderar os mercados.