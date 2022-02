Bitcoin imita alta das ações, atinge alta de 2 semanas

5 Fev (Reuters) – O Bitcoin atinge seu maior nível em duas semanas neste sábado, estendendo os fortes ganhos da sessão anterior, com as criptomoedas aproveitando uma recuperação no apetite ao risco e um rali nos mercados de ações.

A maior criptomoeda do mundo atingiu US$ 41.983, levando ganhos das mínimas de quinta-feira para quase 16% e marcando um aumento de 27% em relação à mínima do ano de US$ 32.950,72 em 1º de janeiro. 24.

Ether, a moeda ligada à rede blockchain ethereum, escalou o nível de US$ 3.000 pela primeira vez desde 1º de janeiro. 21.

O ganho de 11% a mais de sexta-feira foi o maior ganho em um único dia para o bitcoin desde meados de junho, e o primeiro grande salto após semanas de agitação, juntamente com ações de tecnologia e crescimento, por temores de aumentos de taxas do Fed mais rápidos do que o esperado para conter um surto de inflação.

Ele veio ao lado de um rali nas ações dos EUA, com o Nasdaq pesado em tecnologia (.IXIC) terminando a semana com ganhos, apesar da forte volatilidade dos ganhos, incluindo o crescimento robusto da Amazon e a Meta Platforms Inc, dona do Facebook. (FB.O) resultados decepcionantes.

Esses movimentos sincronizados mostraram como o bitcoin se tornou muito mais um ativo mainstream, sacudido por oscilações no apetite ao risco.

“O atual pânico e volatilidade em torno do bitcoin se baseiam em um mal-entendido fundamental dele como uma classe de ativos”, disse Ed Hindi, diretor de investimentos do fundo de hedge de criptomoedas suíço Tyr Capital.

“Quando as avaliações na Nasdaq caem, investidores institucionais equivocados começam a liquidar posições de bitcoin em massa como se fosse uma ação de tecnologia”.

Correlações de Bitcoin

A recuperação das ações impulsionou outros criptoativos listados na sexta-feira, com a mineradora Riot Blockchain (RIOT.O) recebendo um aumento depois de declarar que a produção de bitcoin mais que dobrou em janeiro em relação ao ano anterior.

Marathon Digital Holdings (MARA.O) se recuperou após relatar que a produção de bitcoin aumentou, assim como a exchange de criptomoedas Coinbase Global (MOEDA.O), que subiu mais de 7%.

Reportagem de Rachna Dhanrajani em Bengaluru e Vidya Ranganathan em Cingapura; Reportagem adicional de Lisa Mattackal em Bangalore; Edição por William Mallard

