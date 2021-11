Bitcoin é negociado com mais de 3% de desconto na Índia

Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo negociados com desconto na Índia depois que o governo do país incluiu um projeto de lei de criptografia no Parlamento para discussão ontem.

No momento em que este relatório foi escrito, Bitcoin em WazirX Está sendo negociado em torno de 40,90.000 rúpias indianas (cerca de US $ 54.900) em comparação com US $ 56.750 da Binance – uma diferença de mais de 3%, o que é significativo.

O desconto era de mais de 15% na noite passada e no início desta manhã em várias trocas de criptografia indianas, mas agora parece estar diminuindo.

Fonte: WazirX

venda de pânico

Alguns usuários entraram em pânico com a idéia de vender suas propriedades de criptografia após o Lok Sabha – a câmara baixa bicameral da Índia – Publique um folheto listando uma fatura criptografada Para discutir, Sharan Nair, diretora de negócios da CoinSwitch Kuber disse ao The Block.

A descrição do projeto de lei no prospecto diz que “visa proibir todas as criptomoedas privadas na Índia, no entanto, permite algumas exceções para promover a tecnologia subjacente de criptomoedas e seus usos”.

A definição de criptomoeda privada e o conteúdo da conta ainda não são conhecidos.

Existem alguns novos Relatórios que dizem Criptomoedas privadas são moedas de privacidade como o monero, e não moedas mais amplas como bitcoin e éter. Mas uma fonte da indústria disse ao The Block que as criptomoedas privadas são todas criptomoedas que não foram emitidas pelos governos, ou seja, todas as moedas, exceto as moedas digitais do banco central. Esta fonte disse que eles explicaram isso a partir de fontes governamentais.

Hoje cedo, a CNN-News18, citando “fontes do sistema de segurança”, relatou que o governo não iria proibir as criptomoedas, afinal.

“Um mecanismo regulatório será posto em prática para que a criptomoeda não seja mal utilizada”, disseram as fontes à publicação. “O governo está preocupado com as transações clandestinas que ocorrem contra criptomoedas – em particular seu papel no financiamento de hawala e terrorismo.”

“Um mecanismo estrito será posto em prática para que as agências de aplicação da lei possam rastrear a origem da criptomoeda usada para trabalho ilegal ou antipatriótico”, acrescentaram as fontes.

Nair, da CoinSwitch Kuber, disse que não é a primeira vez que criptomoedas são negociadas com desconto na Índia. Nair disse que os preços caíram drasticamente em 2017, quando o falecido Arun Jaitley, então ministro das finanças da Índia, disse que o governo não reconhecia o bitcoin como moeda legal.

© 2021 The Block Crypto, Inc. todos os direitos são salvos. Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é fornecido nem tem a intenção de ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.