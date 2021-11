Bill Verdon, ex-empresário do Yankees, morre aos 90

PITTSBURGH – Bill Verdon, o zagueiro estabelecido que ganhou o título de estreante da Liga Nacional pelo St. Louis em 1955 e capitão do Houston Astros três vezes consecutivas, morreu após aparecer como técnico. Ele tinha 90 anos.

Verdon morreu no Lester E. Cox Medical Center em Springfield, Missouri, de acordo com a esposa de Verdon, Shirley. Nenhuma causa de morte foi fornecida.

Verdon foi um rebatedor de 0,267 em 12 temporadas com St. Louis e Pittsburgh, vencendo o Campeonato Mundial em 1960 com o Pirates and the Gold Glove em 1962. Ele se aposentou definitivamente em 1968 e entrou como técnico, indo 995-921 durante seus 13 anos Carreira Administrativa marcada por trabalhos em Pittsburgh, New York Yankees, Houston e Montreal.

Seu maior sucesso veio durante seus oito anos com os Astros, de 1975 a 1982, quando levou a franquia às duas primeiras aparições pós-temporada, ambas terminadas em cinco jogos. O Houston perdeu para a Filadélfia no Campeonato NL de 1980 e para o Los Angeles Dodgers na Série da Divisão da NL devido a um ataque de um jogador em 1981.

Verdon continua sendo o líder vencedor da carreira de Houston como gerente (544). Ele foi eleito o Gerente do Ano da NL em 1980, após direcionar os Astros ao título da NL West, um título que eles conquistaram após derrotar o Los Angeles Dodgers em um playoff de um jogo.

Bill Verdon, que dirigiu os Yankees em 1974 e 75, morreu aos 90 anos. Getty Images

“Seu impacto sobre os Astros nunca será esquecido”, disseram os Astros em um comunicado. “Ele era respeitado em todo o beisebol por sua intensidade e conhecimento do jogo.”

Virdon foi contratado pelos Yankees em 1950 e negociado com o St. Louis Cardinals em abril de 1954 em um acordo que enviou o jogador de defesa Enos Slaughter para Nova York.

O canhoto Virdon alcançou o campeonato em 1955. Capturando o Hall da Fama Stan Musial no centro, Virdon acertou 0,281 com 17 pontos caseiros e 68 RBI, servindo como um dos poucos pontos brilhantes para o time que então terminou de continuar na NL .

O Yankees ganhou 89 jogos sob Bill Verdon em 1974, mas foi despedido durante a temporada de 1975, quando o Yankees contratou Billy Martin. Getty Images

Os Cardinals negociaram com Verdon em Pittsburgh em maio de 1955, e ele prosperou. Quando ele chegou em 1960, a sorte dos Buccaneers havia mudado parcialmente para uma praça externa que incluía Verdon no centro do campo e o Hall da Fama de Roberto Clemente à direita.

Pittsburgh alcançou o Campeonato Mundial de 1960 e Verdon desempenhou um papel fundamental na impressionante reviravolta dos Yankees no Pirates. Verdon acertou 0,241 na sequência de sete jogos, incluindo um par de acertos no Jogo 7. Seu single sétimo inning ajudou os Buccaneers a correrem depois de perder por 7-4.

“Bill Verdon era um homem muito orgulhoso de ser membro da família Pittsburgh Pirates”, disse o presidente do Pirates, Bob Notting, em um comunicado. “Cada fã de nosso time de 1960 sempre se lembrará do papel instrumental que desempenhou em trazer seu terceiro Campeonato Mundial para Pittsburgh.”

Virdon terminou com 1.596 resultados, incluindo 91 home runs e 502 RBIs em 12 temporadas. Ele ganhou seu segundo Campeonato Mundial com o Pittsburgh em 1971, enquanto trabalhava como treinador sob Danny Murtaugh. Ele substituiu Murtaugh como gerente em 1972 e começou uma vida um tanto nômade. Ele levou os Buccaneers aos playoffs em 1972, mas foi expulso antes do final da temporada de 1973.

Ele surpreendentemente se tornou um técnico do Yankees em 1974, depois que o presidente da American League, Joe Cronin, rejeitou a oferta de Nova York para contratar Dick Williams do Oakland Athletics. Verdon levou o Yankees ao segundo lugar atrás do Baltimore em 1974, mas acabou desempregado em meados de 1975, quando Nova York contratou Billy Martin.

Houston imediatamente assinou com a Virdon e acabou passando oito anos com os Astros. Dirigido por uma equipe de pitching que incluía o Hall of Famer Nolan Ryan e as estrelas Joe Niekro e JR Richard, Virdon transformou os Astros em candidatos. Eles chegaram aos playoffs pela primeira vez em 1980, após vencer por 93-80, sendo sua última vitória por 7-1 sobre os Dodgers no desempate.

Bill Verdon discutindo com um árbitro durante um jogo dos Yankees em 1974. Getty Images

Houston alcançou a pós-temporada novamente durante a curta temporada de greve de 1981 e seu mandato com os Astros terminou um ano depois. Verdon passou mais dois anos dirigindo a Exposição de Montreal em 1983-1984. Ao fazer entrevistas para vários cargos de gestão depois de ser demitido pela Expos, ele trabalhou principalmente como coach para várias organizações nas duas décadas seguintes, antes de desistir definitivamente do coaching em 2002.

Verdon permaneceu uma parte ativa do Programa de Alunos de Pittsburgh após sua aposentadoria, frequentemente participando do treinamento de primavera como treinador especial.

Andrew McCutcheon, o ex-astro dos piratas, postou no Twitter: “Odeio ouvir Bill ‘Quayle’ Verdon ir embora.“ Ele me acertava com as bolas pelo tempo que seu corpo permitia. O tempo vai passar e eu o pegará (sic) sentado em um balde. Id (sic) o provoca e pede que ele se levante. Sua resposta: “A velhice pode beijar (minha bunda).”

Verdon nasceu em 9 de junho de 1931 em Hazel Park, Michigan. Ele deixa sua esposa, Shirley, três filhas, sete netos e 13 bisnetos.