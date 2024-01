Bill Belichick teve um sucesso lendário com o New England Patriots

Ninguém se encaixa no perfil como Brady (que foi escolhido com a 199ª escolha entre 254), a menos que seja o wide receiver Julian Edelman, que Belichick também selecionou no final com a 232ª escolha do draft da NFL de 2009. “Bill quer vencedores, e ele não quer. Não me importo com o que aconteça”, disse ele sobre Belichick, cujas 333 vitórias na NFL estão 14 abaixo do recorde de vitórias de Don Shula como treinador. Estes parecem vencedores.”

Se esse fosse um slogan ousado para o time, dezenas de milhares de torcedores dos Patriots teriam balançado a cabeça em concordância enquanto se amontoavam contra os ventos invernais nas arquibancadas do Foxboro Stadium, o edifício abandonado onde os times de Belichick da Nova Inglaterra foram forçados a jogar. mas isso mesmo assim construiu a base de uma dinastia.

“Bill se tornou um dos filhos adotivos da Nova Inglaterra muito rapidamente, talvez porque aceitou o desafio de vir para cá”, disse Richard Johnson, curador do Boston Sports Museum, que assistiu ao seu primeiro jogo dos Patriots na década de 1960. “É uma área difícil de trabalhar no esporte porque há grandes expectativas e as pessoas tendem a ser um pouco críticas. Você afunda ou nada muito rapidamente, mas ele não se esquivou disso e as pessoas gostaram disso.”

“Ele certamente é um de nós em muitos aspectos”, acrescentou Johnson, coautor de “The Pats: An Illustrated History of the New England Patriots”.