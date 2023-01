Bilheteria de The Way of Water ultrapassa US$ 2 bilhões em todo o mundo – The Hollywood Reporter

navegar em.

Avatar: Estrada das Águas Tornou-se apenas o sexto filme da história a ultrapassar a marca de US $ 2 bilhões em todo o mundo guichê, não corrigido pela inflação. A performance do filme é um grande triunfo para o diretor James cameronEle é o único diretor que dirigiu três filmes com esse feito.

A Disney anunciou no domingo que sua sequência de grande orçamento terminará o fim de semana com um total mundial de US$ 2,024 bilhões, a melhor exibição da era pandêmica. Ganhou $ 598 milhões no mercado interno e $ 1,426 bilhão no exterior, incluindo $ 230 milhões da China.

o primeiro imagem do símbolo, lançado há 13 anos, continua sendo o filme de maior bilheteria de todos os tempos, com US$ 2,9 bilhões em vendas mundiais de ingressos, incluindo relançamentos. cameron Titânico Ela também faz parte do clube (US$ 2,19 bilhões). Em relação aos outros maiores rendimentos globais, Vingadores Ultimato O segundo lugar atrás do primeiro imagem do símbolo (US$ 2,79 bilhões).

caminho de água A poucos dias de ser ultrapassado Star Wars A força desperta (US$ 2,07 bilhões e Vingadores: Guerra Infinita ($ 2,05 bilhões), classificado como o quarto filme de maior bilheteria de todos os tempos.

ao promover caminho de águaCameron indicou que eventualmente precisaria ganhar US $ 2 bilhões para ser considerado um sucesso estrondoso. A sequência custou à Disney e à 20th Century North $ 400 milhões para produzir antes do marketing.

O filme de Cameron tem sido um ponto brilhante nas bilheterias desde que foi lançado em meados de dezembro e permaneceu no topo das paradas. Ao longo de 20 a 22 de janeiro – seu sexto fim de semana de lançamento – Tent Pole facilmente conquistou o primeiro lugar no mercado interno com $ 19,7 milhões no mercado interno. Muito obrigado Avatar 2As receitas até agora para 2023 aumentaram mais de 63% em comparação com o mesmo período de 2022.

Outros remanescentes que fazem negócios fortes incluem Gato de Botas: Último Desejodrama adulto Um homem chamado Otto e foto de terror de ficção científica M3GAN. Novo filme de mistério Ausência de Terminou em quinto lugar, atrás da Three Films, com um lançamento respeitável de $ 9,3 milhões, graças às mulheres adultas mais jovens.

O outro novo filme que estreou em todo o país durante o fim de semana de 20 a 22 de janeiro foi a foto do anime Foi então que ela reencarnou como Slime no filme: Scarlet Bondque arrecadou US $ 1,5 milhão.