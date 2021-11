Big Hub: tornando as viagens em Portugal acessíveis a todos

Isso pode trazer uma miríade de desafios para os visitantes de uma nova cidade e, por vários motivos, também se aplica aos residentes que decidem usar o transporte público, mas não se sabe muito sobre as rotas de ônibus fornecidas pela área onde moram.

Às vezes pode ser difícil pegar qualquer linha de ônibus que chegue ao destino. A Uprider é uma empresa portuguesa que atua nesta área através de uma plataforma que pode ser utilizada em smartphones, o que facilita a vida das pessoas.

Recentemente, a empresa firmou parceria com a Câmara Municipal de Cascais, o que vai facilitar a deslocação dos residentes nos transportes públicos.

Combinando informações

Paulo Ferreira dos Santos é o CEO da Ubirider em entrevista Portugal News Ele reconhece que a ideia surgiu do “fragmento de sistemas de informação e bilhetagem”. Problemas com esse recurso levaram os membros do grupo de “usuários de transporte público” a perceber que excluir esta peça “tornaria a vida mais fácil para muitas pessoas”.

O CEO acredita que os aplicativos que criam planos de viagem sob medida para o transporte público são um trunfo para a população. Pendência Portugal News, Paulo Ferreira dos Santos usou o exemplo de ir a um restaurante. Com a ajuda de um site como o Big Hub, encontrar um amigo pode ser fácil, pois você só precisa saber o nome do restaurante. Em seguida, será fornecida a “rota mais conveniente que coordene os diversos meios de transporte”, e o usuário do aplicativo será notificado quando a parada de ônibus ou trem estiver próxima. Portanto, “os usuários passarão menos tempo na viagem e se concentrarão em seus reais propósitos”.

Depois de examinar o mercado e a situação, foi “quase uma consequência” perceber que um site como o Big “alinha as necessidades operacionais e de informação dos prestadores de serviços de transporte com os de passageiros”. Segundo Paulo Ferreira Santos, na implantação do site, a equipe se concentrou inicialmente em “melhorar e criar valor no transporte público”, reconhecendo a necessidade de atrair passageiros para o transporte público.

O Big Hub é um site que “funciona ao redor do mundo para planejar viagens”. Neste momento, a compra de bilhetes, passes ou bilhetes de transporte em Portugal só é possível em parceria com operadores ou autoridades. No nível do turismo, o aplicativo atua como um guia turístico para os viajantes.

Melhorando as experiências

O Big Hub potencializa a experiência de viagem, que remete a quais caminhos percorrer a pé, por exemplo, esclarece dúvidas quanto ao preço das passagens. A Ubirider também está desenvolvendo um novo recurso chamado “Estudo”. Esta função “dirige-se ao turista e permite-lhe adquirir serviços distintos das viagens”, eliminando a “perda de tempo em filas ou bilheteiras”, incluindo bilhetes para museus, onde os bilhetes são guardados em formato digital.

A visita da plataforma à cidade de Cascais visa “alargar o portfólio de serviços de mobilidade à disposição dos cidadãos e visitantes”. A cidade se beneficiará com a utilização do componente web da plataforma “por meio da Platform Big Insight, que“ permite a análise anônima, mas em tempo real, de todas as informações geradas pelos usuários do aplicativo Mobicascais ”. Além disso, a plataforma “possui uma poderosa máquina de comunicação que permite aos viajantes enviar notificações com informações relevantes”. No entanto, a Mobicascais opera fora da cidade e não deseja ligar para o telefone de viagem. Assim, os residentes de Cascais que trabalhem em Lisboa e utilizem uma aplicação podem “carregar o seu Navajo Metropolitano Pass no processador de um smartphone” para poderem viajar pela área metropolitana de Lisboa. Paulo Ferreira dos Santos afirma, “Até ao final deste ano, o Cascais terá o movimento mais completo e abrangente em uso no país”.

O CEO da Ubirider espera que a integração do Pick Hub em Cascais “sirva como uma prova a outras cidades do mundo de que a plataforma Pick é única e acrescenta valor às cidades, operadores e utilizadores”. Paulo Ferreira Santos espera que, em dois anos, o site seja aceito por outras cidades europeias e americanas.

A plataforma Big Hub está disponível para download na Play Store, App Store e App Gallery.