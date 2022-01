Biden olha para o investimento da Intel nos EUA para avançar sua agenda na China

Mas o centro de gravidade da indústria global permanece no leste da Ásia. Embora os Estados Unidos sejam responsáveis ​​por grande parte da pesquisa e design de ponta na indústria de chips, eles deixaram de ser o maior produtor mundial de semicondutores há várias décadas para terceirizar a produção para fábricas asiáticas.

Isso provou ser uma fraqueza, pois as paralisações relacionadas à pandemia deixaram empresas em todo o mundo com escassez de trabalhadores e matérias-primas, resultando em escassez e aumento dos preços de uma variedade de bens, principalmente semicondutores. As montadoras foram particularmente afetadas, com quase todas as grandes montadoras obrigado a cortar a produção ano passado.

A escassez de chips também se tornou um dos maiores fatores que alimentam a inflação, e agora é um grande incômodo entre os eleitores americanos à medida que as eleições de meio de mandato se aproximam. acertar a inflação Nível mais alto em 40 anos em dezembro, apoiado por um aumento de 37% nos preços dos carros usados.

Em um esforço para aliviar a escassez de chips, o governo Biden realizou reuniões com executivos de semicondutores, montou um sistema de alerta global para identificar a escassez e solicitou grandes quantidades de informações de empresas de chips sobre possíveis gargalos. Espera-se que o Ministério do Comércio divulgue algumas dessas informações ao público antes do final do mês.

A secretária de Comércio, Gina Raimondo, disse em um comunicado na sexta-feira que o investimento da Intel foi vantajoso para a empresa, para a fabricação americana e “os consumidores americanos que podem esperar preços mais baixos à medida que trazemos para casa os semicondutores que sustentam nossa economia”. Gestão.”

Mas analistas dizem que a administração tem pouco controle sobre quaisquer tendências de curto prazo no setor, devido aos longos prazos necessários para construir instalações de semicondutores.

Neuffer disse que sua indústria elogiou a atenção que a Casa Branca está prestando ao setor, inclusive incentivando as empresas a compartilhar mais informações. “Mas a verdade é que há muito que o governo pode fazer”, disse ele. “Essas são cadeias de suprimentos globais muito complexas e profundas, e o mercado terá que trabalhar com isso”.

Katie Edmondson Contribuir para a elaboração de relatórios.