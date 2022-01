Benjamin Netanyahu ‘perto de barganha’ em julgamento por corrupção | Benjamin Netanyahu

Ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu Diz-se que ele está à beira de um acordo judicial em seu julgamento por corrupção, um desenvolvimento que pode significar um fim inesperadamente rápido para sua turbulenta carreira política e derrubar a política israelense mais uma vez.

israelense A mídia no domingo foi dominada pela notícia de que Netanyahu, líder do partido Likud e líder da oposição desde que se tornou Ele foi deposto no ano passado por 12 anos no governo, alcancei conversas avançadas com o gabinete do procurador-geral.

No acordo relatado, Netanyahu se declarará culpado de duas acusações de quebra de confiança, levando a uma pena de prisão suspensa e alguns meses de prisão que serão convertidos em serviço comunitário.

O principal ponto de discórdia parece ser a insistência do procurador-geral Avichai Mandelblit em uma acusação de corrupção – uma declaração oficial que Netanyahu está desesperado para evitar porque poderia impedi-lo da vida política por sete anos.

O ex-primeiro-ministro está sendo julgado por negociar tratamento preferencial com uma grande empresa de telecomunicações israelense em troca de artigos positivos em seu site de notícias Walla. Ele também é réu em um segundo caso de alegações de solicitação de cobertura positiva e um terceiro alega que recebeu presentes no valor de centenas de milhares de dólares de amigos ricos.

O homem de 72 anos rejeitou os pedidos de renúncia após ser indiciado em 2019, usando a plataforma como primeiro-ministro para atacar repetidamente as autoridades, a mídia e os tribunais para realizar uma “caça às bruxas” contra ele.

Seu julgamento começou oficialmente em 2020, enquanto o país estava envolvido em uma crise política de dois anos, durante a qual foram realizadas quatro eleições, com os eleitores em um impasse sobre a liderança e a acusação de Netanyahu.

Esperava-se que o processo contra ele durasse anos – mas com o mandato de Mandelblit como procurador-geral terminando no final deste mês, e seu substituto improvável de priorizar os casos de Netanyahu, a equipe jurídica do ex-primeiro-ministro parece ter decidido que a janela de defesa do acordo está fechando.

O juiz aposentado da Suprema Corte Aharon Barak, aliado de longa data de Netanyahu, teria atuado como elo de ligação entre o ex-primeiro-ministro e os promotores. Falando ao site de notícias Ynet, ele disse sobre seu papel nas negociações: “Do meu ponto de vista, esta é uma acusação e julgamento únicos, que está causando uma divisão na nação. barganhar é a melhor opção. Esta posição é positiva e vital para o Estado de Israel.” “.

Um acordo judicial no qual Netanyahu é banido da política por vários anos efetivamente encerrará sua carreira.

Também desencadearia uma luta pela liderança do Likud, que poderia repercutir de maneiras inesperadas. O Likud pode entrar em uma guerra interna pela eleição de um novo presidente, dificultando suas tentativas de desestabilizar o diversificado governo de coalizão empossado em junho passado.

No entanto, se o partido puder concordar de forma abrangente com um novo líder, elementos de direita na coalizão governista podem considerar descartar o atual arranjo em favor de um governo politicamente mais coeso com a nova presidência do Likud no comando.

O jornal Yedioth Ahronoth de domingo citou uma fonte do Likud dizendo que Netanyahu, que manteve as negociações em segredo de seu partido, “virou para um nível mais baixo”.

Ela disse que o ex-primeiro-ministro era “menos focado e menos focado, não participava muito das reuniões plenárias do Knesset e cancelava reuniões de facções. A única coisa que ele fez foi atacar membros seniores do partido e postar vídeos infantis no TikTok. Isso não é maneira de liderar a oposição.”

Além de fechar um acordo sobre acusações de corrupção, Netanyahu também está considerando um arquivo Compromisso em um caso de difamação contra seu antecessor Como primeiro-ministro Ehud Olmert.

O líder do Likud exigiu NIS 837.000 (£ 197.000) de Olmert por alegações que ele fez em entrevistas de que Netanyahu, sua esposa Sara e seu filho mais velho Yair – que também são figuras públicas de direita – estão mentalmente doentes.

O juiz Amit Yariv sugeriu em uma audiência na semana passada que Olmert declarasse que seus comentários eram uma opinião e não um fato – um compromisso que um porta-voz da família Netanyahu disse ser aceitável, embora não houvesse indicação imediata de que Olmert os aceitaria.

Com exceção de Netanyahu, Olmert é o único primeiro-ministro israelense a ser julgado por acusações de corrupção. Ele foi condenado em 2015 e cumpriu dois terços de sua sentença de 27 meses de prisão por fraude.