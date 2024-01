Benchmarks do Samsung Galaxy S24 Ultra – o iPhone 15 Pro correspondeu

Os dias de pressão da Samsung por parte da Apple – pelo menos no que diz respeito ao desempenho do telefone – podem estar chegando ao fim. Como parte de nossos testes práticos do Samsung Galaxy S24 Ultra, nossos resultados de benchmark chegaram e sugerem que os iPhones de última geração da Apple podem ter correspondido aos carros-chefe mais recentes da Samsung.

Os benchmarks anteriores do Galaxy S seguiram um padrão familiar – os telefones Samsung obtiveram os melhores números de qualquer dispositivo Android, mas ficaram muito atrás do iPhone e dos chips da série A projetados pela Apple. Mas o Galaxy S24 Ultra, equipado com Snapdragon 8 Gen 3, quebra esse padrão.

Em alguns testes importantes de desempenho, o Galaxy S24 Ultra teve pontuação melhor que o iPhone 15 Pro, o telefone de melhor desempenho da Apple. O iPhone com A17 Pro ainda está à frente em outras áreas, mas esta batalha entre os melhores telefones é muito acirrada.

Esta é uma boa notícia para o Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus, pelo menos na América do Norte. Esses telefones também rodam Snapdragon 8 Gen 3, então esperamos números semelhantes aos que o Ultra acabou de fazer. (Em outras partes do mundo, o Galaxy S24 e S24 Plus apresentam o sistema Exynos 2400 no chip, e ainda não sabemos o desempenho desses telefones.)

Para a Apple, essas descobertas podem servir como um alerta. Embora os modelos do iPhone 15 Pro ainda sejam telefones muito rápidos, completando tarefas do mundo real muito mais rápido do que o Galaxy S24 Ultra em nossos testes, a Apple não pode mais afirmar que está construindo o campeão indiscutível de velocidade entre os dispositivos móveis.

Vamos nos aprofundar nos números de pontuação de benchmark do Galaxy S24 Ultra.

Benchmarks do Galaxy S24 Ultra: comparação de especificações

O Snapdragon 8 Gen 3 que alimenta o Galaxy S24 Ultra merece muito crédito pelo poder de desempenho deste telefone. Mas o que ajudou foi o fato de a Samsung incluir 12 GB de memória em seu telefone. Em comparação, o iPhone 15 Pro usa 8 GB de RAM. (Este número vem da desmontagem do telefone; a Apple não lista a memória interna em seus dispositivos.)

Aqui está uma olhada no que há dentro dos outros telefones principais com os quais o Galaxy S24 Ultra compete, bem como do Galaxy S23 Ultra que ele substitui na linha da Samsung.

Arraste para rolar horizontalmente telefone Fatias bater Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 3ª geração para Galaxy 12 GB Samsung Galaxy S23 Ultra Snapdragon 8 2ª geração para Galaxy 12 GB iPhone 15 Pro A17 Pró 8GB iPhone 15 Pro Máx. A17 Pró 8GB iPhone 15 Plus A16 Biônico 6GB Asus Rog Telefone 8 Pro Snapdragon 8 3ª geração 24GB Google Pixel 8 Pro Tensor G3 12 GB READ Criador de League Of Legends é convocado para descartar autorização de máscara

Benchmarks do Galaxy S24 Ultra: pontuações do Geekbench

Geekbench é uma decisão dividida entre dispositivos Samsung e Apple. Mas dado que a Apple tradicionalmente domina este teste de desempenho geral, a Samsung ficaria feliz em ver o seu telefone sair na frente em uma área.

Arraste para rolar horizontalmente telefone Geekbench 6 núcleo único Geekbench 6 multi-core Samsung Galaxy S24 Ultra 2300 7.249 Samsung Galaxy S23 Ultra 2.091 5.511 iPhone 15 Pro 2.890 7.194 iPhone 15 Pro Máx. 2.783 6.945 iPhone 15 Plus 2.551 6.280 Asus Rog Telefone 8 Pro 1.339 6.543 Google Pixel 8 Pro 1.163 2.745

No teste de núcleo único do Geekbench 6, tudo funciona como sempre, com a pontuação de 2.890 do iPhone 15 superando facilmente a pontuação de 2.300 do Galaxy S24 Ultra. A pontuação de núcleo único do Ultra melhorou cerca de 10% em relação ao Galaxy S23 Ultra, que usa o sistema Snapdragon 8 Gen 2 no Slide.

O teste multi-core Geekbench 6 foi onde o Galaxy S24 Ultra realmente mostrou alguns ganhos de desempenho significativos. O telefone Samsung registrou pontuação de 7.249, superando a pontuação do iPhone 15 Pro de 7.194. (Curiosamente, o iPhone 15 Pro Max teve pontuação inferior no Geekbench do que o modelo Pro.) Essa lacuna não é grande o suficiente para ser notada ao operar os telefones lado a lado, mas é um grande passo para a Samsung estar no mesmo patamar que a Apple , muito menos um passo à frente.

Os carros-chefe mais baratos da Apple são baseados no chip A16 Bionic e, embora o iPhone 15 Plus também tenha superado a pontuação de núcleo único do Galaxy S24 Ultra, ficou atrás do novo telefone da Samsung no teste multi-core.

O ROG Phone 8 Pro é outro dispositivo Android que possui um processador Snapdragon 8 Gen 3, mas suas pontuações no Geekbench de núcleo único e multi-core (1.339 e 6.543, respectivamente) ficaram visivelmente atrás do que o Galaxy S24 Ultra ofereceu. Presumimos que isso seja porque o Snapdragon 8 Gen 3 teve overclock dentro do S24 Ultra, assim como o Snapdragon 8 Gen 2 do ano passado.

Benchmarks do Galaxy S24 Ultra: teste gráfico

(Crédito da imagem: Futuro)

O teste Wild Life Unlimited do 3DMark nos dá uma boa ideia do desempenho da GPU do chipset, executando testes graficamente intensivos e calculando os quadros por segundo produzidos por cada telefone. Quanto maior a taxa de quadros por segundo (FPS), melhor será sua pontuação.

Arraste para rolar horizontalmente telefone Pontos de vida selvagem ilimitados Quadros ilimitados de vida selvagem por segundo Samsung Galaxy S24 Ultra 20.627 123,5 Samsung Galaxy S23 Ultra 14.611 87,5 iPhone 15 Pro 15.747 94,3 iPhone 15 Pro Máx. 15.399 92,2 iPhone 15 Plus 12.453 74,6 Asus Rog Telefone 8 Pro 18.388 110,1 Google Pixel 8 Pro 8.797 52,7

O Galaxy S24 Ultra simplesmente rivaliza com a concorrência aqui, embora isso não seja surpreendente. Quando o Galaxy S23 Ultra foi lançado no ano passado, ele aproveitou as melhorias da GPU Snapdragon 8 Gen 2 nas pontuações de vida selvagem que superaram muitos outros telefones, incluindo alguns iPhones. Foi exatamente isso que aconteceu com o Galaxy S24 Ultra atualizado.

A pontuação Wild Life Unlimited do S24 Ultra de 123,5 fps é uma melhoria de 31% em relação à pontuação do iPhone 15 Pro de 94,3 fps. Também é melhor que o resultado de 110,1fps oferecido pelo Asus ROG Phone 8 Pro, um telefone projetado especificamente para jogos.

Benchmarks do Galaxy S24 Ultra: transcodificação de vídeo

Realizamos testes no mundo real quando submetemos os telefones a benchmarks, incluindo o Adobe Premiere Rush. Usando este aplicativo, convertemos um vídeo 4K para 1080p, cronometrando os resultados. É um teste tipicamente dominado pelo iPhone e, apesar de todos os outros ganhos de desempenho obtidos pelo Galaxy S24 Ultra, esse continua sendo o caso.

Arraste para rolar horizontalmente telefone Tempo de conversão do código do Adobe Premiere Rush (minutos:segundos) Samsung Galaxy S24 Ultra 0:42 Samsung Galaxy S23 Ultra 0:39 iPhone 15 Pro 0:25,5 iPhone 15 Pro Máx. 0:24,5 iPhone 15 Plus 0:24,5 Asus Rog Telefone 8 Pro nada Google Pixel 8 Pro 0:51 READ A Apple quer reviver o AirPower com um verdadeiro carregamento sem fio

O S24 Ultra levou em média 42 segundos para transcodificar o vídeo. Na verdade, isso é 3 segundos mais lento que o tempo do Galaxy S23 Ultra do ano passado. Não foi possível realizar o teste no Asus ROG Phone 8 Pro, pois o Premiere Rush travava após alguns segundos do processo.

Nem é preciso dizer que o iPhone ainda é o campeão aqui, quer você opte pelo modelo Pro com A17 Pro (25,5 segundos) ou um dos modelos com A16 Bionic (24,5 segundos no iPhone 15 Plus). O iPhone 15 Pro Max também obteve uma pontuação de 24,5 segundos neste teste, então os telefones da Apple têm um desempenho consistente aqui.

Benchmarks do Galaxy S24 Ultra: Outlook

Mesmo com seu resultado de transcodificação de vídeo sem brilho, o Galaxy S24 Ultra apresentou o melhor desempenho que já vimos em um telefone Android – tão bom que até superou o iPhone mais rápido em algumas áreas.

Leve estas boas notícias de benchmark junto com as excelentes pontuações de duração da bateria do Galaxy S24 Ultra – apenas dois telefones para jogos da Asus estão acima do S24 Ultra em nossa lista de melhores duração de bateria de telefone – e está claro que tudo o que você pensa sobre as melhorias de hardware da Samsung em … A linha S24 e a atualização para o Snapdragon 8 Gen 3 acabam sendo uma mudança crucial.

Agora a bola está do lado da Apple para ver como ela responderá neste outono com os chips que alimentam os modelos do iPhone 16. A Apple supostamente usará um novo chipset A18 em cada telefone, com versões mais poderosas reservadas para o iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max .

