É hora de acertar o relógio em dias sem nenhuma falha detectada Battlefield 2042. O bug mais recente encontrado no jogo de tiro em primeira pessoa permite que os jogadores usem os menus do jogo para cancelar os efeitos das granadas de fumaça.

Como observado antes GamesRadar, o editor Jagsfootball51 postou um vídeo no subreddit r // battlefield2042 no qual eles foram capazes de neutralizar os efeitos da bomba de fumaça bot simplesmente abrindo a guia combos no menu do jogo. Este editor não é um usuário estável de A aventura bizarra de JoJo, mas eles podem ser rei carmesim Para os bots desavisados ​​porque suas granadas eram inúteis contra o poder dos menus do jogo.

Essa falha vem na esteira de outras descobertas atraentes em Battlefield 2042. Como o jogo foi lançado em 19 de novembro Não deu uma pausa. aura infinitaSua repentina liberação do modo multijogador definitivamente não ajudou 2042Sua força continua com os jogadores, e ele está atualmente O pior jogo comentado no Steam. Na verdade, há um arquivo Longa lista de bugs Em Resetera se os pontos não lhe causarem tripofobia. Kotaku Mencionei anteriormente um bug que permitia aos jogadores usar os centros ocos dos arranha-céus como buracos ocultos para seus helicópteros, porque a DICE aparentemente se esqueceu de adicionar uma colisão para eles.

Apesar de O desenvolvedor está planejando atualizar o jogo Em todas as plataformas em dezembro, não se pode deixar de sentir que deveria ter deixado a DICE Battlefield 2042 No forno de desenvolvimento de jogos um pouco mais de tempo para trabalhar em todos esses bugs, em vez de adicionar algum tempero ao visual, uma atualização pós-lançamento está sendo introduzida em uma paleta legal para jogadores distraídos que podem estar ansiosos por outros jogos. lançado nesta temporada de férias. Desculpe, ainda tenho um cérebro de Ação de Graças.