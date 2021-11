Battlefield 2042 começa a turnê de desculpas com a grande atualização de dezembro

foto : ela

EA fez seus planos de pós-lançamento para Battlefield 2042 Pelo resto do ano, e embora não haja novos conteúdos nos cartões até 2022, haverá Três ondas de reformas em andamento De agora até o final de dezembro. Bem-vindo à interminável temporada de beta.

Aqui está um rápido resumo do lançamento do jogo até agora. . acesso antecipado Battlefield 2042 Tudo começou em 12 de novembro e Logo comecei a destruir consoles Xbox. O atirador recebeu sua primeira pequena atualização abordando “questões críticas” como gagueira e desempenho do servidor na semana seguinte, apenas dois dias antes do lançamento do jogo para todos em 19 de dezembro. Então, no fim de semana, Battlefield 2042 se tornar um Jogos com pior avaliação no Steam Na história da loja de PCs da Valve, os jogadores reclamaram do novo sistema de iniciador e do baixo desempenho em configurações altas.

Então, quais são os planos da EA daqui para frente? Primeiro, há um grande patch de 25 de novembro para abordar, entre outras coisas, hovercraft superpotente, um bug que impede você de ser capaz de reviver aliados e uma propagação de balas descontroladamente inconsistente que torna o uso de algumas armas incrivelmente frustrante. Isso será seguido em dezembro por uma terceira atualização, e a maior até agora, que aborda tudo, desde desempenho e bugs até interface de usuário e animações de veículos.

“Corrigido um problema em que um jogador que dirigia um Hovercraft não podia ser demitido da janela frontal”, é apenas um exemplo, e meu favorito do grupo. Você pode encontrar uma análise mais abrangente, mas parcial, das mudanças futuras o Battlefield 2042 local na rede Internet. Uma terceira atualização é esperada entre os patches de Ação de Graças e os feriados de dezembro, mas nenhuma informação foi dada sobre o que será focado.

O que não vem em nenhum desses patches? Retorno obrigatório para placares, navegadores de servidor e bate-papo por voz. Sim, se você não está prestando atenção, você está lendo corretamente: Battlefield 2042 Saí sem uma conversa de voz. A falta de chat foi um desafio particular para as pessoas que se beneficiam do jogo cruzado. Observe-me tentar impedir que meu filho de 8 meses desligue seu laptop Discord enquanto meus amigos são emboscados em nossa última turnê por Hazard.

Para aqueles que lutam para rodar o jogo em altas taxas de quadros em plataformas de jogos poderosas, a EA ouve você, mas não pode prometer nenhuma solução rápida. O anúncio mais recente diz: “Identificar otimizações no nível do mecanismo e desenvolver soluções exigirá de nós um tempo de resposta muito maior para acertar.”

Battlefield 2042 Foi originalmente agendado para lançamento em outubro, mas a DICE tomou a decisão em setembro de atrasá-lo por um mês. provavelmente Deveria ter sido muito mais tarde. Enquanto a EA diz Battlefield 2042 Tem quase o dobro de jogadores Battlefield V Em um ponto semelhante após o lançamento, o número médio de jogadores é atualmente de cerca de 50.000 jogadores simultâneos no Steam, ou menos da metade aura infinita nessa plataforma.

“Também ouvimos atentamente Resposta O que ajuda a moldar as próximas atualizações “, escreveu a equipe de desenvolvimento do jogo.” Não poderíamos ser mais apaixonados por este jogo e iremos apoiá-lo e desenvolvê-lo nos próximos anos. ”