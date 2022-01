Basquete masculino do Wisconsin Badgers: três coisas que se destacaram na vitória do UW sobre o Ohio State

Madison – Quinta-feira à noite No. 13 Texugos de Wisconsin Vingue a perda de 18 pontos para Estado de Ohio Ao ganhar 10 pontos sobre os 16 Buckeyes. Os Badgers não apenas melhoraram para 14-2 na temporada e 5-1 no jogo Big Ten com vitórias, mas também atingiram mais de 40% da faixa de três pontos pela primeira vez desde o jogo com Marquette.

Vamos mergulhar em um trio de conclusões da grande vitória na conferência.

#1: Lidl vs. Wall

Chegando à noite, uma das histórias obrigatórias era como os Badgers contariam para o atacante da OSU EJ Liddell. Os Badgers foram completamente dilacerados pelo grandalhão quando essas duas equipes se encontraram novamente em 11 de dezembro e entraram no jogo de quinta-feira com média de 20 pontos por partida. No primeiro tempo, Liddell não conseguiu avançar, pois seu jovem companheiro de equipe Tyler Wahl o ultrapassou.

Depois de conseguir apenas três pontos na primeira rodada contra Liddell, Wahl teve um desempenho cheio de estatísticas nos primeiros 20 minutos de quinta-feira, com 12 pontos, seis rebotes, cinco assistências e dois roubos de bola enquanto era o zagueiro responsável por Liddell.

Liddell conseguiu no segundo tempo, terminando sua habitual sequência de 18 pontos antes de errar. No entanto, o esforço de Wahl em ambos os lados do campo foi tão grande para Wisconsin que ele superou Liddell na partida.

Em seus últimos cinco jogos, Wahl teve uma média de 15 pontos, 5,8 rebotes e 2,6 assistências. Se ele puder continuar nesse nível de jogo pelo restante da temporada, Wisconsin será muito mais perigoso no tempo do campeonato.

Nº 2: mude três pontos

Os Badgers lutaram atrás do arco no segundo tempo contra o Maryland. Como equipe, eles atiraram apenas 11% de longo alcance, e isso desempenhou um papel no retorno maciço de Maryland para torná-lo divertido no final do jogo. Bem, sua sorte de três mudou drasticamente no primeiro tempo contra Ohio State, com seis jogadores diferentes conectados de profundidade e 7 de 13 como um time.

Por outro lado, Ohio estava gelado. Os Buckeyes erraram todas as oito tentativas de três pontos no primeiro tempo e abriram o segundo tempo perdendo os dois primeiros chutes de profundidade também. Para o jogo, Wisconsin terminou de arremessar 43% do centro da cidade, seu terceiro desempenho de arremesso de 40% para a temporada e o primeiro desde o início de dezembro.

Em um jogo em que Johnny Davis foi encoberto por vários defensores do estado de Ohio toda vez que tocou na bola, o resto dos chutes quentes do time dos três desempenharam um papel significativo na vitória. Os Badgers entraram no jogo atirando menos de 30% dos três, então espero que esse desempenho os ajude a ganhar confiança por trás do arco e Wahl especificamente.

Nº 3: Volume de Negócios e Ajuda

Ohio State só rolou a bola 11 vezes, o que na verdade está um pouco abaixo da média nesta temporada. No entanto, Wisconsin fez um trabalho tremendo ao capitalizar esses erros. Os Badgers somaram 16 pontos após essas transformações e foram +8 nessa categoria. No Big Ten, esses tipos de altos e baixos podem, em última análise, mudar o jogo, e eles desempenharam um papel importante na noite de quinta-feira.

Wisconsin também jogou um tipo de basquete muito altruísta contra Ohio State. Quatro texugos diferentes marcaram pelo menos dois passes, com Wall somando seis gols altos para a equipe. Wisconsin fez um ótimo trabalho ao encontrar o homem aberto da posição que se beneficiou do tiro no exterior.

Greg Jard mencionou várias vezes que trabalhou por dentro e por fora nesta temporada, e contra Ohio State, eles faziam isso rotineiramente. Os Texugos não foram um grupo de arremessos excepcionalmente forte nesta temporada, mas certamente não são egoístas. Números altos de assistência geralmente são um forte indicador de quão bem um ataque está conseguindo o que deseja no fluxo do jogo. Wisconsin conseguiu sua segunda vitória contra Ohio State.

o próximo: Os Badgers seguirão para Northwestern para uma competição com os Wildcats na terça-feira, 18 de janeiro.