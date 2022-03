Basquete masculino de Wisconsin: Badgers varrem Purdue e reivindicam participação na temporada regular do Big Ten

Madison – Nº 10 Texugos de Wisconsin (24-5 no geral, 15-4 Big Ten) recebeu o oitavo lugar Caldeiras de Bordeaux (24-6 no geral, 13-6 Big Ten) Terça-feira à noite no quarto dos dez melhores jogos disputados em Madison. Com a vitória, os Badgers ganharão pelo menos uma parte do título Big Ten da temporada regular depois de serem selecionados para terminar em 10º na conferência durante a pré-temporada.

Purdue teve a mão quente desde o início, conectando-se a vários ponteiros triplos para assumir a liderança desde o início. O plano de jogo de Matt Painter era fazer com que alguém além de Johnny Davis o derrotasse e, até certo ponto, funcionou. Davis e Brad Davison estavam se unindo para um field goal no primeiro tempo, mas foi Chucky Hepburn quem intensificou e roubou o show.

O guarda novato jogou muito basquete em ambos os lados do campo, liderando os Badgers com 11 pontos no primeiro tempo e uma roubada de bola. Tyler Wahl somou nove pontos e Sarkan sozinho.

Chucky Hepburn é um homem detido. – Fifth Quarter Bucks (@B5Q) 2 de março de 2022

Ao longo do primeiro tempo, Greg Jard ganhou minutos valiosos de Ben Carlson, Chris Vogt, Jahkobi Neith e Jordan Davis dando a UW 33-28 a liderança no primeiro tempo.

Wisconsin expandiu sua vantagem para 11 no segundo tempo antes de ficar frio com Chucky Hepburn fora do banco devido a um problema grave. Os Badgers erraram sete arremessos seguidos e, nesse período, Purdue teve uma corrida de 14-2 para marcar um ponto de vantagem.

Como fizeram durante toda a temporada em partidas apertadas, os Badgers responderam em grande parte devido ao jogo de Tyler Wahl. O jovem terminou sua equipe com 19 pontos.

Com o jogo em jogo, Badgers e Boilermakers continuaram a trocar cestas, mantendo o jogo em uma posse. Liderado por um ponto, Jonny Davis tentou atrair contato com um arremesso profundo de dois pontos, e não conseguiu… mas o banco foi aberto. Claro, Jaden Ivey desceu ao chão e empatou a partida com três de sua equipe.

Jared optou por não dar um tempo, e como eu disse, o banco foi aberto. Chuckie Hepburn teve seu momento. O novo aluno saiu de campo e conseguiu vencer uma partida, que venceu três vezes com 1,5 segundos restantes. arrepio.

A equipe selecionada para terminar em 10º no Big Ten ganhou uma parte do título da temporada regular. A vitória de domingo, e os Badgers vencem imediatamente. Não fica muito melhor do que isso.

Linhas de estatísticas notáveis:

Johnny Davis -> 16 pontos (5 de 12 do chão), oito rebotes, um passe

Tyler Wahl -> 19 pontos (8 de 14 do chão), 2 rebotes, 2 passes, 5 chutes

Chucky Hepburn -> 17 pontos (5 de 13 do chão), 2 passes, 1 roubo

Jaden Ivey (Bordeaux) -> 22 pontos (8 de 15 do chão), cinco assistências, cinco rebotes

o próximo: Os texugos hospedam o Cornhuskers de Nebraska Domingo às 13:00 hora do Cairo para tentar ganhar o título da conferência expressa. O jogo será transmitido pela Big Ten Network.