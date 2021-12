Barry e Honey Sherman: a polícia de Toronto busca ajuda para identificar suspeitos no assassinato de filantropos bilionários

“Por meio de nossa investigação, não fomos capazes de determinar o propósito dessa pessoa na vizinhança. O momento do aparecimento dessa pessoa coincide com o momento em que acreditamos que os assassinatos possam ter ocorrido. Com base nessas evidências, classificamos essa pessoa como suspeita , “Det disse. Sgt. Brandon Price do Departamento de Polícia de Toronto durante briefing de notícias Terça-feira.

Apesar disso, Price diz que o vídeo é uma “prova valiosa” e que o suspeito é “extremamente suspeito”.

Price não revelou quando o vídeo foi feito, exceto para dizer que foi feito na noite de 13 de dezembro de 2017, a noite em que Sherman foi morto.

Price disse que a polícia acredita que mais ajuda ou informação do público é necessária agora, e pediu aos que assistem ao vídeo para monitorar especificamente o “caminho”, passo ou passo do suspeito. No vídeo, o suspeito parece estar chutando o calcanhar direito ao andar.

A polícia disse ter conduzido uma “pesquisa de vídeo abrangente” do bairro e que fez mais vigilância por vídeo do suspeito e da propriedade ao redor da casa de Sherman.

“Com base no momento que entendemos, quando pensamos que os assassinatos ocorreram, temos essa pessoa que entra em uma área muito específica ao redor da casa de Sherman e fica naquela área por um tempo e depois sai daquela área. não fomos capazes de determinar o propósito que deveria ter. ”Esta pessoa está dentro daquela área específica e, portanto, o momento, está de acordo com nossa crença de quando esses assassinatos ocorreram, é por isso que estamos classificando esta pessoa como um suspeito “, acrescentou Price.

Esta é a primeira atualização pública que a polícia dá sobre a investigação em quase 4 anos, desde o horrível assassinato duplo.

A chocante descoberta de um casal em um dos bairros mais exclusivos da América do Norte alarmou familiares, amigos e moradores da cidade. A polícia disse que, no início de 2018, os corpos de Sherman foram encontrados na área da piscina do porão, junto com cintos em volta de seus pescoços.

Uma autópsia revelou que o casal havia morrido de “pressão no pescoço” ou sufocamento, e a polícia disse não haver indicação de que a casa de Sherman tenha sido arrombada à força.

Apesar disso, levou várias semanas após a descoberta da polícia para determinar conclusivamente o assassinato de Sherman, e então revelaram que acreditavam que o casal era um “alvo”.

Price disse que a família Sherman gostaria que o público soubesse que uma recompensa especial de US $ 10 milhões (CDN) ainda está disponível para qualquer pessoa que ajude a solucionar esse crime.

Os investigadores de Toronto dizem que entrevistaram mais de 250 testemunhas e receberam 1.255 conselhos do público.

Price disse que os investigadores também receberam apoio para análise de vídeo do FBI, bem como de parceiros de aplicação da lei no Canadá. Ele acrescentou que eles visitaram o bairro e receberam uma grande quantidade de informações de dados de torres de telefonia celular na área, juntamente com outros vídeos.

“Conseguimos eliminar a grande maioria das pessoas capturadas no vídeo e ainda temos uma pessoa que não conseguimos identificar”, disse Price.

Price acrescentou que não descarta fornecer uma explicação “legítima” para a presença do suspeito na vizinhança, mas a pessoa deve se manifestar caso se identifique no vídeo.

A polícia admitiu que o vídeo é de “má qualidade” e afirma que divulgá-lo em qualquer outro momento nos últimos anos não ajudaria na investigação em sua opinião.

“É um período de tempo muito suspeito e está de acordo com nossa crença sobre quando esses assassinatos ocorreram”, disse Price, embora tenha se recusado a revelar como o suspeito entrou no bairro e se um carro ou transporte público foi usado.

A polícia diz que está na posse deste vídeo há vários anos, mas não queria prejudicar a “integridade” da investigação ao divulgá-lo.

Eles esperam que a divulgação na terça-feira leve à identificação do suspeito e estabeleça por que eles estavam perto da propriedade de Sherman no momento do assassinato.