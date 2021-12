Bank of America vê enormes oportunidades no metaverso para um sistema criptográfico completo – Notícias sobre bitcoin do metaverso

O analista estratégico do Bank of America diz que o metaverso apresenta uma grande oportunidade, pois as criptomoedas serão amplamente utilizadas como moedas. “Eu definitivamente acho que esta é uma grande oportunidade”, disse ele.

Previsão do Metaverso do Bank of America

O estrategista do Bank of America Chaim Israel disse ao Insider na terça-feira que o metaverso representa uma grande oportunidade para a tecnologia de blockchain. Além disso, espera-se que a criptomoeda tome uma tendência dominante.

Israel é o diretor-gerente de pesquisa do Bank of America e um estrategista global. Ele também é o Chefe da Equipe de Pesquisa Temática Global do Bank of America Merrill Lynch. É detalhado:

Eu definitivamente acho que esta é uma grande oportunidade … você precisa das plataformas certas … e com certeza será uma grande oportunidade para todo este ecossistema.

O estrategista do Bank of America previu que o metaverso será onde “começaremos a usar criptomoedas como moedas”, enfatizando que será onde as pessoas finalmente começarão a usar criptomoedas em grande escala para transações.

No entanto, o diretor de pesquisa acredita que a criptomoeda atual provavelmente seja muito volátil para esse propósito, e ele espera que alguns tipos de moeda estável dominem.

O metaverso ganhou muita atenção em outubro, quando a empresa de mídia social Facebook mudou seu nome para Meta. Um pedaço de imóvel na plataforma de realidade virtual Decentraland foi recentemente Vendido Por US $ 2,4 milhões, a Republic Realm pagou US $ 4,3 milhões por uma propriedade no metaverso Sandbox na terça-feira.

O estrategista do Bank of America também previu que as firmas de pagamentos tradicionais estariam mais interessadas em criptomoedas se elas fossem amplamente utilizadas no metaverso. “Vejo muita colaboração entre os dois”, disse ele.

No início deste mês, o banco de investimento global Morgan Stanley Ela disse Esse metaverso é o tópico do próximo grande investimento. A Grayscale Investments publicou um relatório na semana passada Mencionado O metaverso é uma oportunidade de negócios potencialmente $ 1 trilhão.

Você concorda com o estrategista do Bank of America sobre metavírus? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

