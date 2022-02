Banheiro português premiado – The Portuguese News

A sanita, que fica pendurada na parede dura da Sanidusa, “aumenta a criatividade e atrai positividade”, é destaque no German Design Award.

“Sua superfície fosca com relevos acetinados permite uma experiência emocional espetacular e revoluciona os revestimentos polidos tradicionais. A sensação visual expressa suavidade e a experiência tátil evoca prazer. É assim que a Saninduza apresenta o vaso sanitário suspenso.

A sanita dura da série Sanlife, desenvolvida pela Aveiro, recebeu uma menção especial na categoria “Product Design Excellence” nos German Design Awards. É uma das maiores competições do mundo do design, com esta edição final avaliando aproximadamente 4.500 inscrições de 60 países. O prêmio foi entregue à designer Melissa Villar em Frankfurt, na Alemanha.

Fundada em 1993, a Sanidusa emprega mais de 460 pessoas e fecha em 2021 com um volume de negócios superior a 40 milhões de மில்லியன், segundo dados fornecidos ao ECO. Mais da metade (55%) das faturas são realizadas em mercados internacionais e são vendidas em 90 países nos cinco continentes.

Em dezembro, as famílias Amaro, Batista, Oliveira e Vega, que já detinham 44% do capital, assumiram o controle majoritário do Grupo Auro, um dos líderes nacionais na fabricação de louças sanitárias. Através da S-Zero – Cerâmicas de Portugal, adquiriram os restantes 56% das posições accionistas das outras quatro famílias (Amaral, Rodriguez, Silva e Ribeiro).

A Saninduza conta actualmente com cinco unidades industriais em Portugal, entre as quais olaria, banheiras e bases de duche em acrílico, canalizações e refratários. O portfólio inclui uma fábrica na Espanha (Unisan) e uma empresa no Reino Unido (Sanindusa UK).