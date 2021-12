Banco central da China reduz a taxa básica de juros para empréstimos de um ano

As pessoas caminham em frente à sede do Banco Popular da China (PBOC), o banco central, em Pequim, China, em 28 de setembro de 2018.

A LPR afeta as taxas de empréstimos para empréstimos corporativos e residenciais. Na semana passada, o banco central A quantidade de dinheiro que os bancos precisam na reserva foi reduzida para entrar em vigor Esta é a segunda etapa do gênero neste ano.

PEQUIM – O banco central da China reduziu na segunda-feira sua taxa básica de juros pela primeira vez desde abril de 2020, durante o auge da pandemia do coronavírus no país.

A China foi a primeira grande economia a se livrar da maior parte do choque da epidemia. Mas este ano, e especialmente desde julho, o crescimento desacelerou devido aos gastos moderados do consumidor, à política de tolerância zero de Pequim para controlar surtos subsequentes e regulamentações mais rígidas, especialmente no setor imobiliário.

Na Conferência Anual de Trabalho Econômico Central do governo chinês no início deste mês, os principais líderes do país enfatizaram que a estabilidade seria um foco ainda maior no próximo ano.

A reunião concluiu que “políticas monetárias prudentes devem ser flexíveis e adequadas, e a liquidez deve ser mantida em um nível razoável e amplo”, segundo a mídia estatal.