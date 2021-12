Baltimore Ravens QB Lamar Jackson voltou a treinar com uma aparente claudicação depois de perder dois jogos devido a uma lesão no tornozelo.

OWINGS MILLS, Md. – quarterback do Ravens Lamar Jackson Ele voltou ao treinamento na quarta-feira mancando, enquanto o Baltimore entra no que é essencialmente um jogo imperdível contra o Los Angeles Rams.

O técnico do Ravens, John Harbo, disse antes do treino de quarta-feira que Jackson, que tem uma lesão no tornozelo direito, deve ter uma participação limitada. Jackson, que perdeu seus últimos dois jogos, voltará a campo pela primeira vez desde a lesão no tornozelo em 12 de dezembro, quando o Baltimore perdeu para o Cleveland por 24-22.

Durante a exibição da mídia de meia hora, Jackson não se moveu muito ao jogar seus receptores. Enquanto Jackson fazia a transição de ensaios para ensaios, ele lutou para correr.

Harbow disse que a presença de Jackson no jogo de domingo dependerá de seu progresso ao longo da semana. Se Jackson não pode jogar, Baltimore pode virar Tyler Huntley, que deverá ser ativado a partir da Lista Reserva / COVID-19 quinta-feira.

Lamar Jackson (lesão no tornozelo direito) voltou a treinar na quarta-feira, mas mancou obviamente pic.twitter.com/KRWeGm6GCg – Jamisonhensley (@jamisonhensley) 29 de dezembro de 2021

“Estou muito otimista”, disse Harbo. “Estou esperançoso por todos os meio-campistas, começando pelo Lamar. Eu realmente quero vê-lo lá no domingo. Sei que os fãs estão fazendo isso, e eu sei que Lamar está fazendo tudo. Ele fará tudo ao seu alcance para estar lá . Você não pode fazer uma promessa porque não sabemos o que ele vai fazer. Amanhã “.

Os Ravens (8-7) perderam quatro jogos consecutivos e estão atualmente em oitavo lugar no estádio de sete times da AFC. Se o Baltimore perder para o Rams, suas chances de chegar aos playoffs caem para 8%, de acordo com o Índice de Força do Futebol da ESPN. A chance pós-temporada dos Ravens aumenta para 59% com uma vitória.

O retorno de Jackson pode fornecer um impulso quando os corvos mais precisam. Jackson tem 37-12 anos (0,755) como zagueiro titular e levou o Baltimore aos playoffs em cada uma de suas três temporadas na NFL.

“Obviamente, recuperar o oitavo lugar é especial porque ele é um jogador muito especial”, disse Ravens Mark Andrews Ele disse.



1 relacionado

Antes da lesão, Jackson estava atolado na pior recessão de sua carreira. Desde a semana 10, Jackson lançou três touchdowns e seis interceptações em um total de 34,3 quartos, o que classificou 25 na liga durante esse tempo.

Mas Jackson continua sendo um dos criadores de jogo mais dinâmicos da NFL. Em seu último jogo contra o Rams, Jackson fez cinco touchdowns e correu por 95 jardas em uma derrota de 45-6 em Los Angeles na temporada 2019 do NFL MVP.

“Ficaríamos muito felizes em vê-lo lá, com certeza”, Ravens Center Bradley Bozeman Ele disse. “Este é o nosso homem. O Lamar dá muita energia aos treinos, aos jogos, a tudo o que está envolvido.”

A lesão de Jackson foi descrita como uma torção no tornozelo, mas uma fonte disse a Adam Schefter da ESPN que Jackson está lidando com uma contusão óssea.