Bakhmut: Ucrânia espera atacar enquanto a Rússia estagna

(CNN) As forças russas estão esgotadas Bakhmut E um dos principais generais de Kiev disse que uma contra-ofensiva ucraniana pode começar em breve, levantando a possibilidade de uma reviravolta inesperada no conflito. cidade sitiada.

Oleksandr Sersky, comandante das Forças Terrestres Ucranianas, disse em seu canal no Telegram na quinta-feira que “[Russians] Eles perdem grandes poderes [in Bakhmut] E eles ficam sem energia.”

“Muito em breve aproveitaremos esta oportunidade, como fizemos no passado perto de Kiev, Kharkiv, Balaklia e Kubyansk”, disse ele.

Seus comentários foram feitos dias depois que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez uma viagem surpresa às linhas de frente na região de Donetsk e aumentarão as esperanças no Ocidente de que a controversa decisão de Kiev de manter as tropas em Bakhmut dê frutos.

Soldados ucranianos foram vistos indo em direção a Bakhmut na quarta-feira.

Um contra-ataque parecia uma possibilidade improvável por várias semanas, quando as forças do grupo mercenário Wagner da Rússia bombardearam Bakhmut e chegaram perto de capturar a cidade.

Mas esse esforço teve um custo significativo em mão de obra e recursos, e agora parece ter diminuído.

Um porta-voz do Encontro Oriental das Forças Armadas, Serhiy Cherifati, disse na quinta-feira que as forças russas lançaram mais de 200 ataques na região apenas nas últimas 24 horas, mas estavam perdendo centenas de homens todos os dias em seus esforços. A CNN não pode verificar esses números.

Outra área que viu fogo pesado foi a nordeste de Bakhmut, disse Cherevatyi, na linha de frente que vai para o norte da cidade de Kremina.

Esse não é o caso, disse Sherevaty, falando na televisão ucraniana na sexta-feira. [Wagner] Eles são retirados, mas devido a pesadas perdas, devem ser reforçados por unidades do exército regular da Federação Russa, principalmente por forças aerotransportadas.

Ele acrescentou que as forças russas na região “estão realizando dezenas de ataques todos os dias. Houve 32 tiroteios no último dia” dentro e ao redor de Bakhmut. Ele disse que também houve ataques aéreos de aeronaves de asa fixa e helicópteros de ataque, mas acrescentou que “a artilharia é um fator de influência muito maior nas operações militares do que a aviação”.

Na quinta-feira, o Centro de Resistência Nacional Ucraniano – um órgão oficial – disse que os mercenários de Wagner começaram a deportar moradores dos subúrbios de Bakhmut, que eles controlam.

O centro disse: “Os militantes levam a população local à força para as áreas capturadas da região de Luhansk, onde são liquidados. Depois disso, são deportados para Perm (Rússia) e outras regiões remotas da Federação Russa”. “A população local é deportada com a intenção de evacuação. Depois, eles são absorvidos em partes remotas do império, porque agora estão dependentes dos ocupantes.” A alegação do centro não pôde ser verificada.

As forças ucranianas dispararam obuseiros D-30 contra posições russas perto de Bakhmut, onde combates violentos ocorrem há semanas.

O otimismo do comandante das forças terrestres Sersky reflete uma atualização quarta-feira do Estado-Maior do Exército Ucraniano, que disse em um comunicado que, embora Bakhmut ainda deva ver combates pesados, o “potencial ofensivo da Rússia está diminuindo” lá.

Na quarta-feira, disse: “O inimigo continua tentando capturar a cidade e está perdendo uma grande quantidade de mão de obra, armas e equipamentos militares”.

A inteligência ocidental adota um tom semelhante. “O ritmo das operações russas em torno de Bakhmut parece estar diminuindo”, escreveu o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) em sua atualização de quarta-feira sobre o conflito.

Mas essa mudança também pode sinalizar uma mudança nas prioridades da Rússia. Na quarta-feira, o Ministério da Defesa britânico disse: “Existe uma possibilidade realista de que o ataque russo à cidade perca o ímpeto limitado que teve, em parte devido à realocação de algumas unidades do Ministério da Defesa russo para outros setores. .”

Zelensky distribuiu prêmios às forças que defendem Bakhmut durante uma viagem para levantar o moral na quarta-feira. “É uma honra apoiar nossos guerreiros que estão defendendo o país nas circunstâncias mais difíceis na linha de frente”, disse ele mais tarde em seu discurso noturno.

A longa resistência das forças ucranianas poderia justificar sua decisão de ignorar alguns apelos ocidentais para uma retirada tática de Bakhmut à medida que a ofensiva russa se aproximava.

“Isso é tático para nós”, disse Zelensky à CNN no início deste mês, descrevendo seu método de tomada de decisão e insistindo que os militares de Kiev estão unidos para prolongar a defesa da cidade.

“Entendemos que depois de Bakhmut eles podem ir mais longe. Eles podem ir para Kramatorsk, podem ir para Sloviansk, e será um caminho aberto para os russos depois de Bakhmut para outras cidades da Ucrânia, na direção de Donetsk”, disse ele. .

Na sexta-feira, as autoridades ucranianas disseram que uma cidade localizada a 20 km a oeste de Bakhmut também estava sob crescente bombardeio de mísseis russos.

Autoridades disseram que três pessoas foram mortas em um ataque de míssil russo na noite de quinta-feira na cidade de Kostantinivka, na região de Donetsk.