‘Baby Yingliang’ – embrião de dinossauro primorosamente preservado descoberto dentro de um ovo de Oviraptorossauro

Nos últimos 100 anos, muitos ovos e ninhos fossilizados de dinossauros foram encontrados, mas é extremamente raro encontrar um com um embrião bem preservado dentro. Agora, os pesquisadores escrevem no jornal iScience Em 21 de dezembro de 2021, ele detalhou um desses espécimes descobertos no sul da China.

Além disso, seus estudos os levaram a sugerir que os aviraptorossauros (um grupo de guloseimas intimamente relacionado aos pássaros) assumiam uma postura distinta de flexão antes de eclodir, um comportamento considerado exclusivo dos pássaros. Isso levanta a possibilidade de que o comportamento de cutucar pode ter evoluído primeiro entre os terópodes não-aviários durante farináceoOs pesquisadores dizem.

Waisum Ma de. Disse Universidade de Birmingham, Reino Unido “Ficamos surpresos ao ver este embrião lindamente preservado dentro de um ovo de dinossauro, deitado em uma posição de pássaro. Esta posição não tinha sido reconhecida em dinossauros não-aviários antes.”

O embrião de dinossauro fossilizado vem de Ganzhou, província de Jiangxi, sul da China.

Reconstrução animada da vida de um embrião de Oviraptorosaurus prestes a eclodir, com base no novo espécime “Baby Yingliang”. crédito: Lida Xing

Foi adquirido em 2000 por Liang Liu, diretor de uma empresa chamada Yingliang Group, que suspeitou que pudesse conter fósseis de ovos. Mas ele acabou sendo armazenado, o que foi amplamente esquecido até cerca de dez anos depois, quando a equipe do museu durante a construção do Museu de História Natural da Pedra de Yingliang classificou as caixas e descobriu os fósseis.

“A equipe do museu os identificou como ovos de dinossauro e viram alguns ossos na seção transversal quebrada de um dos ovos”, disse Lida Xing, da Universidade de Geociências da China, em Pequim. Em seguida, as escavações foram preparadas, revelando o feto escondido dentro, que eles chamaram de “Bebê Yingliang”.

No novo estudo, Xing e colegas relatam que a cabeça está localizada ventralmente ao corpo, com os pés de cada lado, e as costas enroladas ao longo da ponta afiada do ovo, em uma posição não reconhecida anteriormente em um dinossauro não aviário . Isso é especialmente perceptível porque é uma reminiscência do embrião de um pássaro moderno em um estágio avançado.

A comparação do espécime com outros embriões de aviraptorossauro em estágio avançado indica que antes da eclosão, os aviraptorossauros desenvolveram poses de pássaros no final do período de incubação. Nas aves modernas, esses movimentos embrionários coordenados estão associados à flexão, um comportamento controlado pelo sistema nervoso central que é crítico para uma incubação bem-sucedida.

A ideia de que tal comportamento de pré-incubação pode ter surgido entre terópodes não-aviários pode agora ser investigada por estudos adicionais de outros embriões fósseis. Mas, primeiro, os pesquisadores dizem que continuarão a estudar este espécime raro em maior profundidade, usando várias técnicas de imagem para visualizar sua anatomia interna, como os ossos do crânio e outras partes do corpo ainda cobertas por rochas.

Referência: “Embrião de terópode primorosamente preservado em ovos lança luz sobre posturas pré-exsudativas semelhantes a pássaros” por Lida Sheng, Qisheng Niu, Wisom Ma e Darla K. iScience.

