Áustria assina lei estrita obrigação de vacina contra Covid-19

As medidas abrangentes da Áustria farão com que aqueles sem certificado de vacina ou isenção sejam potencialmente punidos com multas iniciais de 600 euros (US$ 680). Verifica se o mandato está sendo cumprido a partir de 15 de março.

Gestantes e pessoas que não podem ser vacinadas sem colocar sua saúde em risco estão isentas da lei, segundo o site do Ministério da Saúde austríaco.

A isenção também se aplica a pessoas que pegaram Covid-19 recentemente e dura 180 dias a partir da data em que receberam seu primeiro teste PCR Covid-19 positivo.

A nova lei durará até 31 de janeiro de 2024 e pode fazer com que pessoas não vacinadas enfrentem uma multa máxima de 3.600 euros (US$ 4.000) até quatro vezes por ano se não estiverem registradas na data de vacinação atribuída.

O chanceler alemão Olaf Scholz está pressionando por um mandato de vacina como parte da estratégia de contenção do Covid-19 do país, e uma votação importante sobre um possível mandato de vacina é esperada no final de março.

Tanto a Alemanha quanto a Áustria têm taxas de vacinação mais altas do que a média da União Europeia de 70,4% com duas injeções, segundo dados do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças . Mas sua taxa de imunização, de 74% e 72,7%, respectivamente, não atenuou as preocupações das autoridades de saúde.

A legislação já foi aprovada exigindo vacinas para os profissionais de saúde a partir de março.

A Alemanha tem a segunda população mais velha da Europa depois da Itália. Em 28 de janeiro, o ministro da Saúde e epidemiologista alemão Karl Lauterbach alertou que a população idosa precisava de proteção, pois muitas dessas faixas etárias permanecem não vacinadas.

Há quatro vezes mais alemães não vacinados em comparação com o Reino Unido e três vezes mais alemães não vacinados em comparação com a Itália, acrescentou.

Lothar Wieler, chefe da agência de doenças infecciosas da Alemanha, o Instituto Robert Koch (RKI), alertou na mesma entrevista coletiva que os hospitais e unidades de terapia intensiva estão começando a se encher novamente, pois as infecções por Covid-19 atingiram recordes.

Na quinta-feira, o país registrou um recorde de 236.120 novos casos.

Vacinas e sem restrições

À medida que alguns países europeus endurecem com os mandatos, outros estão abandonando os regulamentos do Covid-19, apesar do aumento nos casos alimentados pela variante Omicron.

Muitos de seus líderes apontam que as vacinas quebram o vínculo entre infecções e doenças graves.

A Dinamarca, onde 81,5% da população é golpeada duas vezes, suspendeu todas as restrições do Covid-19 na terça-feira, apesar do aumento dos casos.

“Ao mesmo tempo em que as infecções estão disparando, [the number of] pacientes internados em terapia intensiva [is] realmente caindo”, Søren Brostrøm, diretor-geral da Autoridade de Saúde da Dinamarca, disse à CNN . “São cerca de 30 pessoas em leitos de UTI neste momento com diagnóstico de Covid-19, em uma população de 6 milhões”.

Outros países nórdicos, como Noruega, Suécia e Finlândia, anunciaram o levantamento de muitas de suas medidas de controle de Covid nesta semana, apontando para suas populações altamente vacinadas e baixos números de hospitalização.

A decisão foi tomada na Noruega com base no impacto da variante Omicron, disse o primeiro-ministro Jonas Gahr Stør na terça-feira, observando que a variante estava causando doenças menos graves, ajudada pelo sucesso da vacinação no país.

A Suécia, onde apenas 70,4% da população tomou duas vacinas, deve remover a maioria das restrições do Covid-19 na próxima semana, disseram autoridades nesta quinta-feira.

Depois de inicialmente evitar os bloqueios favorecidos por seus vizinhos europeus, a Suécia acabou impondo restrições à vida pública. Mais recentemente, as restrições foram reforçadas no início de janeiro, quando um toque de recolher foi imposto a bares e restaurantes suecos.

De acordo com o comunicado de imprensa de quinta-feira, as autoridades suecas agora consideraram a situação do Covid-19 “estável o suficiente” para iniciar a flexibilização das restrições. Isso foi justificado pelo fato de que o Omicron não causou “uma doença tão grave quanto as variantes anteriores” e o sistema de saúde do país não foi severamente impactado, acrescentou.