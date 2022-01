Australian Open: Novak Djokovic confirma que é o número um do Grand Slam

Na segunda-feira, um juiz revogou a decisão do governo australiano de anular Djokovic Visto e ordem de liberação do Centro de Detenção Temporária de Imigrantes de Melbourne.

No entanto, o número um do mundo não vacinado ainda pode enfrentar deportação, já que o ministro da imigração da Austrália considera uma intervenção para tirar o tenista do país.

Djokovic chega ao Aberto da Austrália deste ano com a chance de separar os rivais de longa data Rafael Nadal e Roger Federer na corrida para ser o maior jogador de todos os tempos.

Todos os três estão atualmente conquistando 20 títulos de Grand Slam, e com Federer fora da competição este ano devido a uma cirurgia no joelho e Nadal ainda voltando à forma após o tempo limite por lesão, Djokovic será o favorito para ganhar o título em 2022.

O russo Daniil Medvedev – que derrotou Djokovic na final do US Open no ano passado – está em segundo lugar, enquanto Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev estão em terceiro, quarto e quinto, respectivamente.

Nadal está em sexto lugar, mas entra no Aberto da Austrália com cada vez mais confiança depois disso Vencendo o Melbourne Summer Group título na semana passada.

* Destrutivo em todas as frentes

A turnê da ATP afetou a situação de Djokovic pela primeira vez desde que o jogador de 34 anos foi preso pelo governo australiano na quarta-feira passada.

A turnê de tênis profissional masculino descreveu a série de eventos que antecederam a audiência de visto de Djokovic na segunda-feira como “prejudiciais em todas as frentes” – incluindo o bem-estar do atleta, de acordo com um comunicado da federação na segunda-feira.

O ATP Tour também recomendou fortemente a vacinação de todos os jogadores do ATP Tour, chamando-o de “essencial para o nosso esporte vencer a pandemia”. Ela acrescentou que 97% dos 100 melhores jogadores foram vacinados antes do início do Aberto da Austrália deste ano.

“A ATP respeita os sacrifícios feitos pelo povo da Austrália desde o início do COVID-19 e as rigorosas políticas de imigração que foram implementadas”, dizia o comunicado.

“As complicações nos últimos dias relacionadas à entrada do jogador na Austrália destacaram a necessidade de uma compreensão, comunicação e aplicação mais claras das regras.

“Ao viajar para Melbourne, fica claro que Novak Djokovic acredita que obteve uma isenção médica necessária para cumprir as regras de entrada. A cadeia de eventos que levou à audiência de segunda-feira prejudicou em todas as frentes, incluindo o bem-estar de Novak e preparação para o Aberto da Austrália.”

Investigação de Permissão de Viagem

Enquanto isso, a Força de Fronteira Australiana (ABF) está investigando se Djokovic fez um falso anúncio de viagem antes de sua chegada à Austrália, disse uma fonte familiarizada com a investigação à CNN.

Djokovic anunciou que não viajou e não viajará nos 14 dias que antecederam sua chegada à Austrália na quarta-feira, 5 de janeiro, de acordo com um aviso de viagem enviado como prova ao tribunal para determinar se ele poderá permanecer na Austrália.

Várias fotos tiradas durante esse período de duas semanas parecem mostrar Djokovic na Espanha e na Sérvia.

Enquanto documentos judiciais mostram que a Tennis Australia preencheu um anúncio de viagem em nome de Djokovic, as informações usadas por Djokovic, um oficial da ABF no aeroporto de Melbourne em 5 de janeiro, foram identificadas.

A pena por apresentar uma autorização de viagem falsa acarreta uma pena de até 12 meses de prisão, de acordo com o site do Ministério do Interior da Austrália.

A equipe de mídia de Djokovic não respondeu aos pedidos de comentários da CNN.

A investigação da ABF ocorre quando o ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, considera se deve exercer seu poder pessoal para revogar o visto restaurado de Djokovic.