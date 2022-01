Austrália promete ‘empurrar’ onda de Omicron com infecções no topo de 1 milhão

Meio milhão de casos foram relatados na semana passada

SYDNEY (Reuters) – O primeiro-ministro australiano Scott Morrison disse na segunda-feira que a Austrália deve “empurrar” o rápido surto de Omicron, já que o número de infecções ultrapassou um milhão, mais da metade na semana passada, pressionando hospitais e cadeias de saúde.

Embora bloqueios rígidos e restrições de fronteira rígidas mantivessem um controle sobre as infecções no início da pandemia, a Austrália agora está lutando contra infecções recordes em seus esforços para coexistir com o vírus depois que as taxas de vacinação dispararam.

O aumento das internações hospitalares forçou as autoridades a restaurar as restrições em alguns estados, já que as empresas lutam com a falta de pessoal devido a doenças ou requisitos de isolamento.

Morrison, enfrentando pressão no início de um ano eleitoral, planeja mudar as regras de isolamento para permitir o trabalho na produção e distribuição de alimentos por aqueles que estiveram em contato próximo com infecções assintomáticas.

“Omicron é uma mudança de ritmo e temos que seguir em frente”, disse o primeiro-ministro em uma entrevista coletiva na capital, Canberra. “Você tem duas opções aqui: pode seguir em frente ou pode fechar. Estamos avançando.”

Morrison, que apresentará suas propostas aos líderes estaduais em uma reunião de gabinete nacional esta semana, planeja estender as mudanças para transporte e outros setores-chave.

Morrison acrescentou que embora a Austrália esteja lidando com um grande número de casos, os sistemas de saúde estão lidando com isso. Mais de 3.500 pessoas estão no hospital, contra cerca de 2.000 na semana passada.

Dados da contagem da Reuters mostraram que as infecções na Austrália chegaram a um milhão na segunda-feira, e caíram mais da metade apenas na semana passada.

A rede de supermercados Woolworths disse que os problemas de abastecimento podem persistir por mais três semanas, já que um em cada cinco funcionários está em quarentena.

“Neste ponto, há produtos suficientes em nossa cadeia de suprimentos para atender às necessidades dos clientes”, disse o CEO Brad Banducci à ABC Radio. “Infelizmente, nem sempre é a marca preferida deles.”

As regras rígidas de fronteira da Austrália estão de volta aos holofotes depois que revogou o visto do tenista Novak Djokovic por causa de questões sobre sua isenção da vacina.

Número de status “incomum”

Autoridades de saúde alertaram que o número de segunda-feira de pouco mais de 67.000 infecções pode ser uma “subestimativa”, já que os relatórios de alguns estados não incluem aqueles que deram positivo em testes caseiros rápidos de antígenos. A contagem de domingo foi de pouco menos de 100.000.

O número total de infecções por COVID-19 na Austrália atingiu 1,04 milhão desde seu primeiro caso, há quase dois anos.

O número de mortos é de 2.387, embora a onda Omicron tenha causado menos mortes do que os surtos anteriores, com 92% dos maiores de 16 anos recebendo duas doses da vacina.

À medida que o ritmo de seu programa de reforço aumenta, a Austrália começará a lançar as vacinas da Pfizer a partir de segunda-feira (PFE.N) Vacinas para crianças de 5 a 11 anos.

Reportagem de Ringo Jose. Edição de Clarence Fernandez

