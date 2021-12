Aumento da inflação empurra as taxas de juros reais dos EUA para território ainda mais negativo

O aumento da inflação neste ano teve efeitos colaterais que às vezes são esquecidos: significa que a política de taxas de juros do Federal Reserve está fornecendo mais combustível para a economia escaldante.

O Fed afeta os custos dos empréstimos controlando a taxa de empréstimos de curto prazo, chamada de taxa de fundos federais. Para estimular a economia, mantém a taxa próxima a zero desde março de 2020, quando ocorreu a pandemia do coronavírus.

Compartilhe seus pensamentos Quando você acha que o Fed aumentará as taxas de juros e por quê? Junte-se à conversa abaixo.

Mas em modelos econômicos, a taxa de juros ajustada – ou “real” é mais importante, porque a inflação reduz o valor dos pagamentos futuros. Os economistas Christina Romer e David Romer escreveram em um artigo de pesquisa de 2004 que a taxa real “é o indicador mais fundamental da postura da política monetária”.

Com a inflação em 5% em outubro em relação ao ano anterior, a métrica preferida do Fed, as taxas reais de curto prazo estão em mínimos de quatro décadas e são extremamente negativas.

A taxa de fundos federais afeta muitos outros custos de empréstimos na economia, os mais importantes dos quais geralmente são as taxas de hipotecas e empréstimos comerciais de longo prazo, que não mudaram muito no ano passado. Se as taxas de longo prazo não subirem com o aumento da inflação, as taxas reais de longo prazo podem cair ainda mais, fornecendo um incentivo mais forte para os gastos baseados em dívidas.

Quando o desemprego está tão baixo quanto neste ano e as pressões da inflação estão aumentando, “ela geralmente diz que a política deve apertar um pouco ou talvez permanecer a mesma. Em vez disso, a política foi afrouxada”, disse Jason Furman, que presidiu o Conselho de Consultores Econômicos durante a administração Obama. De fato. ”“ Isso indica que a política está ultrapassando os limites em mais do que o Fed pretendia, e outras correções podem ser necessárias ”.

Forman disse que uma medida dos custos dos empréstimos e das condições financeiras que o Goldman Sachs rastreou caiu este ano a uma taxa igual a um ponto percentual total cortado pela Reserva Federal.

Isso ajuda a explicar por que há mais funcionários do Fed Abrindo caminho para um aumento de preços para acalmar as pressões sobre os preços muito mais cedo do que parecia provável apenas alguns meses atrás.

Funcionários do Federal Reserve, em sua reunião de dois dias que termina na quarta-feira, Prepare-se para se apressar Encerrar o programa de estímulo à compra de títulos porque eles querem encerrá-lo antes de aumentar as taxas de juros.

Para o lento Fed, esta é uma reviravolta surpreendente porque as autoridades acabaram de aprovar planos em novembro para reduzir a compra de títulos em US $ 15 bilhões por mês, que terminará em junho. Cortar as compras em US $ 30 bilhões por mês, em vez disso, encerraria em março, abrindo caminho para um aumento de preços.

Esta mudança surpreendeu alguns investidores porque o Federal Reserve revelou Novo quadro em agosto de 2020 Sob o qual não aumentará as taxas com base na mera expectativa de que a inflação vai subir acima de sua meta de 2%. Em vez disso, ele queria ver evidências reais de um aumento e procuraria uma taxa de inflação de 2% ao longo do tempo.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no mês passado. Funcionários do Fed devem se reunir para discutir a política a partir de terça-feira.

Foto:



Michael Bruchstein / Zuma Press





A mudança na estrutura indica que o Fed manterá as taxas de juros baixas por muito mais tempo do que no passado. Era uma promessa de não aumentar as taxas de juros prematuramente. Essa não era uma promessa para tornar as condições financeiras mais fáceis quando a economia começou a decolar. E foi isso que eles fizeram “, disse Stephen Blitz, economista-chefe da firma de pesquisas TS Lombard para os Estados Unidos.

Inscreva-se em boletins informativos economia em tempo real As últimas notícias, análises e dados econômicos com curadoria durante a semana por Jeffrey Sparshott do WSJ.

Blitz está entre os poucos analistas que agora esperam que o banco central aumente as taxas de juros em março. A inflação ainda deve desacelerar no próximo ano, conforme previsão do presidente do Fed, Jerome Powell, e da maioria dos analistas do setor privado. Mas mesmo que fosse recente Números inflacionados atraentes Acalme-se, o crescimento dos aluguéis e dos salários pode manter a inflação alta o suficiente para pressionar o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros.

“Esqueça os preços altos por conta da escassez. “Isso vai acabar no ano que vem”, disse Blitz. “Mas a economia subjacente está crescendo e, em qualquer medida, a taxa real de fundos federais está muito baixa.”

Para alguns analistas, um aumento das taxas em março parece excessivamente próximo. Há uma série de eventos externos que podem prejudicar a força da economia dos EUA, incluindo novas variantes do coronavírus, desmaio do mercado de ações e Desaceleração da China.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 4,2% em novembro.

Foto:



Joe Riddell / Getty Images





No entanto, os últimos três meses mostraram a rapidez com que a economia pode atingir um crescimento mais forte do que o esperado. Estado unido Desemprego diminuiu Ponto percentual total de agosto para 4,2% em novembro.

Funcionários do Federal Reserve se comprometeram a manter os custos dos empréstimos perto de zero até que dois testes sejam cumpridos. Em primeiro lugar, eles querem ter certeza de que a inflação não cairá abaixo de sua meta de 2%, uma condição que muitos deles acreditam ter sido cumprida.

Em segundo lugar, querem que as condições do mercado de trabalho sejam compatíveis com o emprego máximo, condição que não especificaram numericamente. Mas a taxa de desemprego em rápido declínio e o encolhimento da força de trabalho durante a pandemia indicam a algumas autoridades que eles alcançaram ou estão perto de atingir essa meta.

O Sr. Foreman disse que o banco central precisa mudar para um modo de default, onde aumentará as taxas de juros várias vezes no próximo ano, a menos que a inflação desacelere significativamente ou o mercado de trabalho se deteriore.

Etapas como essa podem ajudar a evitar que a política se torne muito frouxa.

Com os preços de alimentos, roupas e eletrônicos em alta nos EUA, os preços no Japão permaneceram baixos. Peter Landers, do Wall Street Journal, vai às compras em Tóquio para explicar por que os preços fixos, embora bons para sua carteira, podem ser um sinal de uma economia de crescimento lento. Foto: Richard B. Levine / Zuma Press; Kim Kyung-hoon / Reuters



escrever para Nick Timiraos e nick.timiraos@wsj.com