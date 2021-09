As Estatísticas Nacionais do INE informam hoje que apesar de estar em Portugal há 19 meses, a esperança de vida ‘não é tão boa’ …

Os cidadãos de hoje têm uma ‘boa chance’ de viver até os 81 anos de idade (precisão de 81,06).

Os homens atingem essa idade um pouco menos, mas seus “ganhos” sobre as mulheres (levando no que se refere à expectativa de vida) estão aumentando.

Segregação de gênero: a expectativa de vida média dos homens é de 78,07 anos e as mulheres podem esperar 83,67.

Ambos os sexos viram um aumento em sua expectativa de vida – a diferença entre homens e mulheres agora diminuiu para 5,6 anos (contra 6,02 uma década atrás).

O período em análise é descrito como o ‘triplo’ de 2018-2020.

Nos últimos 10 anos, todas as regiões viram os civis viver mais, embora os maiores saltos tenham ocorrido nas regiões autónomas de Mathura e dos Açores.

Aliás, são essas áreas que apresentam a maior diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres – mais de 6,8 anos – e expectativa de vida muito curta.

A área metropolitana de Lisboa (AML) e o Norte são as áreas com as menores diferenças na esperança de vida de homens e mulheres (ambas as regiões com mais de 5,4 anos) – e no que diz respeito à ‘longevidade aos 65 anos’ de cada região mostrou ‘ganhos’ novamente.

“As maiores diferenças na esperança de vida aos 65 anos entre homens e mulheres em 2018-2020 foram registadas na Madeira e no Algarve”, explica Luca, “as mulheres podem esperar viver em média 4,38 e 3,77 mais do que os homens. Allendezo é pequeno (3, 17 anos).

Uma das áreas com menor esperança de vida é o Baixo Alentejo (79 anos).

Este novo dado foi divulgado Aqui, Informa que o governo não será chamado a reduzir a idade de aposentadoria, pois a cobertura da imprensa foi dada em março (Clique aqui).

natasha.donn@algarveresident.com