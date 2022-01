Aubrey Plaza por John Patton Ford – Prazo

E se emilly o criminoso Nos anos 70, provavelmente era um drama furioso estrelado por Jane Fonda. Se tivesse sido feito nos anos 80, teria sido uma ótima comédia estrelada por Dolly Parton. E aqui estamos em 2022, onde ele pousará com seu primeiro show em Sundance Film Festival como uma imagem tensa, cativante, mas maldita, de como a Terra esteve perdida nos últimos quarenta anos. O lugar é a América, mas o tema é global: o crescimento da escravidão assalariada e, em particular, o teto de vidro que existe para as pessoas, e as mulheres em particular, de baixa renda.

O título soa como uma comédia nervosa, e Praça Aubrey Não é estranho para aqueles, que podem ser um gerente de dublês de cavalo de Tróia John Button Ford Usos. Como entrar na competição americana deste ano Emergência, é o tipo de filme que efetivamente desconstrói seu gênero, prometendo diversão indisciplinada – um pouco como o thriller de ação de 2019 bandidos, que vai tão abruptamente e depois decepcionantemente curto para acomodar seu público mainstream – mas logo faz tentações e transposições para realmente mostrar como as coisas realmente aconteceriam se uma mulher tentasse transcender o mundo do (mau) homem.

Plaza interpreta Emily Benito, uma jovem que luta para ganhar a vida. A conquista é brutal. Ela tem uma entrevista de emprego onde foi questionada sobre qualquer mau comportamento ou condenações anteriores, depois de se certificar de que a empresa não fez uma verificação de antecedentes. Então ela está mentindo – mas é claro que a empresa tem. O problema é que Emily nem quer o emprego; Ela é uma artista talentosa que abandonou a faculdade porque não podia pagar as taxas crescentes, que agora são de US$ 70.000.

Saindo correndo, ela conhece um colega de trabalho em sua empresa de catering: em troca de seu turno, ele conta a ela sobre uma empresa misteriosa que recruta “compradores simulados”. Você pode pagar conscientemente por itens de luxo com um cartão de crédito roubado? Esta é uma das muitas questões éticas que o filme coloca, com a qual Emily é abençoada. A partir daí, ela se juntou a todos, tornando-se parceira de Joseph (Theo Rossi), que lhe ensinou os conceitos básicos de fraude de cartão de crédito e roubo de identidade.

Emily é um filme normal, e embora o de Ford nunca tenha sido tão chamativo quanto o de Michael Mann ladrao Ou Nicholas Winding Refn Liderançae, ambos definitivamente devem ser referências a esta cidade negra, provoca a mesma corrida de anfetaminas, especialmente em uma cena em que Emily se apossa de um carro quente. No entanto, a diferença entre este e os dois filmes é que não há um grande protagonista masculino e, embora ela seja fantástica por si só, Plaza permite que ela mostre sua fraqueza. Na verdade, eu fui atingido, o que definitivamente não é legal. Mas enquanto o roteirista-diretor Ford não nos insulta com ideias clichês sobre heroínas de chute, ele nos dá um roteiro enganosamente rico que explica onde Emily chegou – e para onde ela está indo, garantindo um final satisfatório quando está escuro, não parece açúcar -revestido.

Em termos de futuro de bilheteria do filme, a classe média de Emily pode ser divisiva. O assunto principal é a melhor amiga superficial de Emily, que continua dando a ela trabalhos de mídia e depois a pega de volta porque ela não tem nenhum poder (coincidentemente, essa amiga é uma pessoa de cor). O público mainstream se importará com a história da mulher que você quer desenhar para viver? Talvez não. Mas talvez eles aceitem as pressões da economia gig, e não é coincidência que a história seja reservada para entrevistas de emprego.

Quando questionada sobre sua atitude pela linda e arrogante Gina Gershon, que espera que ela faça um estágio não remunerado, Emily fala em nome de muitos candidatos a emprego quando diz: “Se você quer me dizer o que fazer, coloque-me no f. * cking salários.” “