Atualizações: Queens Coffin deixa Balmoral, início da carreata para Edimburgo

A cúpula com o caixão da rainha Elizabeth II parte do Castelo de Balmoral no domingo. atribuído a ele… Phil Noble/Reuters

Glasgow – A viagem final da rainha Elizabeth II começou neste domingo, quando seu caixão foi carregado do Castelo de Balmoral, na propriedade rural onde ela morreu, no início de uma procissão de seis horas até Edimburgo, que será a peça central da despedida da Escócia ao seu rei . .

O sarcófago de carvalho foi carregado do salão de banquetes do castelo para uma sala de espera por seis guardas da propriedade de Balmoral, onde a rainha passava as férias de verão e tinha um profundo e longo afeto.

Deixar Balmoral, um local remoto no dramático interior da Escócia, deu início a um período durante o qual os britânicos poderão prestar seus respeitos à rainha antes de seu funeral em 19 de setembro na Abadia de Westminster, em Londres. No domingo, multidões se alinhavam nas estradas enquanto a procissão passava por pequenas cidades, e o sarcófago da rainha coberto de coroas de flores era visível dentro do paraíso. Em Ballater, alguns transeuntes jogaram flores no caminho dos veículos enquanto a cidade fazia uma saudação silenciosa e sombria. Ele seguirá a estrada de Balmoral, passando por Aberdeen, Dundee e Perth, antes que a procissão chegue às 16h no Palácio de Holyroodhouse, a sede da família real em Edimburgo. O fato de a rainha Elizabeth ter passado seus últimos dias em Balmoral sublinhou seus laços estreitos com a Escócia, que, por dois dias, seria o ponto focal do luto nacional. Na chegada a Edimburgo, o caixão será recebido por uma guarda de honra e saudado com uma saudação real antes que os militares o carreguem para a sala do trono do palácio. READ Kylie Jenner diz que é uma 'garota feliz' enquanto usava biquíni nas férias Na tarde de segunda-feira, membros da família real devem escoltar o caixão enquanto ele é transportado ao longo da Royal Mile até a vizinha Catedral de St Giles. Lá, após o serviço religioso, o sarcófago da rainha descansará para permitir que as pessoas prestem suas homenagens. Na terça-feira, ela será levada de avião para Londres, onde haverá mais oportunidades para os britânicos se despedirem de seu rei antes de seu funeral. Do lado de fora de Balmoral, onde os visitantes se aglomeram continuamente desde quinta-feira, simpatizantes deixaram buquês de flores e mensagens. Em Edimburgo, as autoridades ergueram barreiras ao longo da Royal Mile, a rota que o caixão fará na segunda-feira entre o Palácio de Holyroodhouse e a Catedral de St Giles.