Atualizações de placar de beisebol de Tennessee x Charlotte: torneio regional da NCAA

A busca do beisebol do Tennessee por outra viagem ao College World Series começa contra Charlotte.

A semente nº 2 (38-19) enfrenta a nº 3 Charlotte (34-26) na sexta-feira (18h ET, ESPNU) no condado de Clemson. No. 1 Clemson (43-17) e No. 4 Lipscomb (36-24) estão do outro lado da chave regional da NCAA.

Os Vols iniciam Andrew Lindsey, que lançou em Charlotte na temporada de 2021.

O Tennessee alcançou a College World Series em 2021 pela primeira vez desde 2005. O UT ficou aquém das viagens consecutivas para Omaha quando perdeu no Knoxville Super Regional contra o Notre Dame na temporada de 2022.

excelente: Então você diz que há uma chance? Como o beisebol do Tennessee pode jogar em Knoxville novamente?

Moxi: Por dentro da ousada decisão que mudou a temporada de beisebol do Tennessee para o Clemson Regional

Atualizações de pontuação de beisebol de Tennessee x Charlotte em Clemson RegionalE Torneio da NCAA

Carlota IX: Hollis Fanning trabalha em um único para terminar o jogo.

Final: Tennessee 8, Charlotte 1.

Tennessee 8: Maui Ahuna pode ser aquele com a bola mais difícil hoje em dois. Nada mais no oitavo volume.

Carlota VIII: Xander Seacrest substitui Lindsey, que terminou com 5 rebatidas e 1 corrida em 7 entradas lançadas com 10 eliminações.

49ers conseguem um corredor de base, mas nada mais.

Tennessee 7: pastas descem 1-2-3. Seis eliminados no encontro de sábado à noite com Clemson.

Carlota VII: Andrew Lindsey está de volta ao Tennessee.

Charlotte entra na mesa com Austin Knight em seu home run. Tennessee 8, Charlotte 1.

Sexto Tennessee: Os Vols tentam se recuperar com duas eliminações, mas simples consecutivas não são suficientes na sexta.

Carlota VI: Andrew Lindsay trabalha em torno de uma música para trabalhar um sexto papel limpo. Está em 99 estádios. Se este era seu golpe final, ele estava muito bem esta noite. 6.0 IP, 3H, 1BB, 8Ks.

Quinto Tennessee: Clark Dearman, de Charlotte, é o arremessador, e é a primeira entrada do dia em que o Tennessee não marca. 1-2-3 v para volumes.

Charlotte V: Outra rodada 1-2-3. Lindsey em 81 playgrounds.

Quarto Tennessee: Os Vols conseguem dois singles, então Griffin Merritt acerta um no teto da arquibancada do campo esquerdo. tiro de 3 tempos. Tennessee 8, Charlotte 0.

Você não quer olhar muito à frente, mas Clemson-Tennessee vai ser o melhor jogo no sábado.

Quarta Charlotte: Tennessee vai conseguir uma boa duração de Andrew Lindsey hoje à noite. Outra rodada 1-2-3. Lindsey em 65 arremessos.

Tennessee III: Christian Moore acerta um longo home run para o centro-direito. Ele já tem 3 RBI. Tennessee 5, Charlotte 0.

O jogador do Charlotte, Colin Kramer, está fora. Paxton Thompson está vindo para o campo.

Terceira Carlota: 49ers vão 1-2-3. Andrew Lindsay estava muito melhor depois de muito tempo.

Tennessee 2: Os Vols têm dois com um eliminado após um passe no strike 3 e HBP. Então Maui Ahuna acerta uma bola rasteira do monte e no campo central para um único RBI. Jared Dickey seguiu com um single RBI. Tennessee 4, Charlotte 0.

Charlotte 2: Lindsey trabalha em torno de um para uma corrida limpa.

Primeiro Tennessee: Christian Moore acerta um duplo, 2-RBI duplo para o buraco central direito. Tennessee 2, Charlotte 0.

Charlotte 1: Andrew Lindsey é o quarterback titular do Vols esta noite. O vencedor fica com Clemson, que venceu Lipscomb por 12 a 5 na sexta-feira.

Charlotte carregou as bases com uma caminhada, e HBP e uma solitária com duas saídas. Lindsey é atingida deixando as bases carregadas. Ele lançou 30 arremessos no inning, mas não permitiu corridas.

