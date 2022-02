Atualizações ao vivo: forças russas na segunda maior cidade da Ucrânia

Últimas notícias da invasão russa da Ucrânia :

KIEV, Ucrânia – Autoridades ucranianas disseram que forças russas entraram na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, e os combates de rua continuam.

Ole Senhopov, chefe da administração regional de Kharkiv, disse no domingo que as forças ucranianas estão lutando contra as forças russas na cidade e exigiu que os civis não deixem suas casas.

As forças russas se aproximaram da cidade de Kharkiv, que fica a cerca de 20 quilômetros ao sul da fronteira com a Rússia, logo após Moscou lançar sua invasão da Ucrânia na quinta-feira. Mas a partir de domingo, eles permaneceram em seus arredores sem tentar entrar na cidade enquanto as outras forças contornaram, pressionando sua ofensiva profundamente na Ucrânia.

Vídeos na mídia e redes sociais ucranianas mostraram veículos russos passando por Kharkiv e um veículo leve queimando na rua.

___

TEL AVIV, Israel – Uma organização que facilita a imigração judaica para Israel disse que está intensificando os esforços ao longo da fronteira da Ucrânia para acomodar o que espera ser uma onda de novos imigrantes fugindo da invasão russa.

A Agência Judaica de Israel disse no sábado que planeja abrir seis instalações de processamento ao longo das fronteiras da Ucrânia com a Polônia, Moldávia, Romênia e Hungria. A organização disse em um comunicado que também planeja ajudar os judeus ucranianos em moradias temporárias em países vizinhos para que possam partir para Israel.

A agência disse que ajudou um grupo de novos imigrantes a cruzar a fronteira para a Polônia no sábado, onde aguardam um voo para Israel.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel estima que existam pelo menos 120.000 judeus na Ucrânia. Israel também tem um grande número de imigrantes ucranianos.

___

LOS ANGELES – Elon Musk disse que o serviço de Internet via satélite da SpaceX, Starlink, agora está “ativo” na Ucrânia.

O bilionário da tecnologia anunciou no Twitter em resposta a um tweet do Ministro da Transformação Digital da Ucrânia que, enquanto Musk está tentando “colonizar Marte”, a Rússia está tentando ocupar a Ucrânia. E o secretário Musk exigiu fornecer ao seu país estações Starlink.

Em sua resposta no sábado, Musk disse: “O serviço Starlink agora está ativo na Ucrânia. Mais terminais estão a caminho”.

Starlink é um sistema de internet baseado em satélite que a SpaceX vem construindo há anos para fornecer acesso à internet para regiões carentes do mundo. Ele se comercializa como “idealmente adequado” para áreas onde o serviço de Internet não é confiável ou está indisponível.

___

NAÇÕES UNIDAS – O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que está ciente dos pedidos do embaixador da Ucrânia nas Nações Unidas e outros para devolver os corpos de soldados russos mortos nos combates na Ucrânia, mas não tem números.

No sábado, o embaixador Sergei Kislitsia tuitou que a Ucrânia apelou ao CICV para “facilitar a devolução de milhares de corpos de soldados russos” mortos durante a invasão da Ucrânia. O gráfico anexo afirmava que 3.500 soldados russos foram mortos.

Kyslytsya twittou que os pais na Rússia deveriam ter a oportunidade de “enterrá-los com dignidade”. “Não deixe (o presidente russo Vladimir) Putin esconder a escala da tragédia”, pediu.

Letitia Courtois, observadora permanente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha nas Nações Unidas, disse à Associated Press na noite de sábado que a atual situação de segurança “é uma grande preocupação e limita nossas equipes no terreno” e “portanto, não podemos confirmar a números ou outros detalhes.”

“O CICV pode atuar como um mediador neutro” na devolução de corpos e outras questões humanitárias durante o conflito, incluindo esclarecer o destino de pessoas desaparecidas, reunir famílias e defender a proteção dos detidos “dentro de suas possibilidades”, disse ela.

___

KIEV, Ucrânia – O gabinete do presidente ucraniano disse que as forças russas explodiram um gasoduto em Kharkiv, a segunda maior cidade do país.

O Departamento de Comunicações Especiais e Proteção de Informações Governamentais alertou que a explosão, que se assemelha a uma nuvem de cogumelo, pode causar um “desastre ambiental” e aconselhou os moradores a cobrir as janelas com um pano úmido ou gaze e beber bastante líquido.

A promotora-chefe da Ucrânia, Irina Venediktova, disse que as forças russas não conseguiram controlar a cidade de Kharkiv, onde está ocorrendo uma batalha feroz.

A cidade de 1,5 milhão de habitantes está localizada a 40 quilômetros da fronteira russa.

___

GENEBRA – A Organização das Nações Unidas disse que confirmou pelo menos 240 mortes de civis, incluindo pelo menos 64, nos combates na Ucrânia que eclodiram desde a invasão da Rússia na quinta-feira – embora acredite que os “números reais sejam muito maiores” porque muitos relatórios sobre o vítimas ainda são incertas.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários transmitiu a contagem no sábado do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, que tem metodologias e procedimentos de verificação rigorosos sobre as vítimas do conflito.

O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários também disse que os danos à infraestrutura civil deixaram centenas de milhares de pessoas sem acesso a eletricidade ou água e produziu um mapa das “situações humanitárias” da Ucrânia – principalmente no norte, leste e sul da Ucrânia. .

O Escritório de Direitos Humanos informou na sexta-feira uma contagem preliminar por sua equipe de pelo menos 127 vítimas civis – 25 mortos e 102 feridos – principalmente por bombardeios e ataques aéreos.

____

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao seu homólogo bielorrusso que peça ao seu país, vizinho da Ucrânia, que ordene com urgência a saída das tropas russas.

Um comunicado divulgado pelo palácio presidencial, em conversa telefônica no sábado, disse que Macron denunciou a “periculosidade da decisão que permitiria à Rússia implantar armas nucleares no território da Bielorrússia”.

Macron disse a Alexander Lukashenko que a irmandade entre os povos da Bielorrússia e da Ucrânia deve pressionar a Bielorrússia a “recusar-se a ser vassalo e parceiro da Rússia na guerra contra a Ucrânia”, disse o comunicado.

Um alto funcionário da defesa dos EUA disse que a Bielorrússia foi um dos vários centros que a Rússia usou para lançar ataques à Ucrânia, com a Bielorrússia se preparando para se mover em direção à capital, Kiev.

Macron tem pressionado consistentemente para tentar implementar um cessar-fogo em meio à guerra, usando o telefone para falar com todos os lados, diplomacia e sanções da UE.

___

MOSCOU (Reuters) – A Rússia está fechando seu espaço aéreo para aviões da Lituânia, Letônia, Estônia e Eslovênia, uma medida que ocorre no momento em que as relações de Moscou com o Ocidente despencam para novos níveis devido à invasão da Ucrânia.

A agência estatal de aviação da Rússia, Rosaviatsiya, anunciou no início do domingo que a medida foi tomada em resposta aos quatro países que fecharam seu espaço aéreo para aeronaves russas.

No sábado, a agência também informou o fechamento do espaço aéreo russo para aeronaves da Romênia, Bulgária, Polônia e República Tcheca em resposta à sua reciprocidade.

____

WASHINGTON – Os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido concordaram neste sábado em banir bancos russos “selecionados” do sistema global de mensagens financeiras SWIFT e impor “medidas restritivas” ao seu banco central em resposta à invasão da Ucrânia.

Essas medidas foram anunciadas em conjunto como parte de uma nova rodada de sanções financeiras destinadas a impor altos custos à Rússia pela invasão.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que também pagará ao bloco para “paralisar os ativos do Banco Central da Rússia” até que suas transações sejam congeladas.

Cortar muitos bancos comerciais do SWIFT, disse ela, “garantirá que esses bancos sejam desconectados do sistema financeiro internacional e prejudicará sua capacidade de operar globalmente”.

Como terceira medida, disse ela, a UE “se comprometeria a tomar medidas para coibir a venda de cidadania – os chamados passaportes dourados – que permitem que russos ricos vinculados ao governo russo se tornem cidadãos de nossos países e tenham acesso a nossas finanças sistemas.”

___

COPENHAGUE – Dois de seus trabalhadores autônomos ficaram feridos quando o carro em que viajavam foi atingido perto da vila de Otyrika, no leste da Ucrânia, disse o jornal dinamarquês Ekstra Bladet.

Extra Bladet disse que o repórter e o cinegrafista foram levados para um hospital local, acrescentando que seus ferimentos não representavam uma ameaça à sua vida. O jornal estava trabalhando com uma empresa de segurança para evacuar jornalistas.

___

Acompanhe a cobertura da AP em https://apnews.com/hub/russia-ukraine