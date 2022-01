ATUALIZAÇÕES AO VIVO: Alabama x Georgia CFP National Championship Score

Georgia passou a maior parte de dezembro defendendo o status de Stetson Bennett como quarterback titular. Ele então passou pelo Orange Bowl contra Michigan, completando dois terços de seus passes para 313 jardas e três touchdowns.

Mas houve uma partida ainda mais feia em dezembro – e foi contra o Alabama. Naquela partida, Bennett fez 29 para 48. Ele lançou três touchdowns, mas também duas interceptações.

Segunda-feira poderia oferecer outra dose de redenção e talvez um pouco de vingança também. (Bennett também foi o quarterback quando Georgia perdeu no Alabama em 2020. Ele completou menos da metade de seus passes naquela noite em Tuscaloosa.)

“Achei que joguei muito bem no jogo do SEC Championship”, disse Bennett na semana passada. “Cometi alguns erros que você não pode cometer contra um bom time. Mas também fiz alguns bons arremessos, boas decisões. Então, meu foco principal em jogar o jogo de Michigan era corrigir os erros e continuar fazendo o que estava fazendo bem. .”

Para muitos observadores do futebol universitário, embora nem sempre no Twitter, Bennett faz muitas coisas bem.

“Acho que as pessoas não percebem o quão atlético Stetson Bennett joga como quarterback”, disse o técnico da Carolina do Sul, Shane Beamer, que lembrou como Bennett era um quarterback da equipe de olheiros quando era assistente na Geórgia sob Kirby Smart.

“Lembro-me de Kirby participando de uma reunião de equipe todos os dias sobre esse novo aluno, Stetson Bennett, e como eles não conseguiram detê-lo”, disse Beamer.

Em três temporadas em campo na Geórgia, Bennett marcou 4.077 jardas, incluindo mais de 2.600 jardas nesta temporada, quando foi titular em 11 jogos.

O Alabama deu a entender que não está particularmente preocupado com o número de vezes que Bennett viu sua defesa nos últimos anos.

“Acho que você tenta fazer com que ele tome uma decisão sobre a cobertura, qual é a liderança, qual é a pressão quando ele está com a bola na mão”, disse Pete Golding, coordenador defensivo do Alabama. “Acho que a troca, na leitura pré-sequestro, acha que ele tem aquele visual e então a bola vira agora que é uma cobertura diferente ou é uma pressão diferente, é uma frente diferente. Agora ele tem que pensar”.

Não que o Alabama esteja negligenciando isso.

“Ele realmente assume o lado ofensivo”, disse Will Anderson Jr., o meio-campista Crimson Tide que foi eleito o Jogador Defensivo da Temporada. “Sua capacidade de sair do bolso, acho que é uma de suas maiores e mais fortes habilidades. Ele também pode estender as jogadas com os braços. Mas só temos que contê-lo. Acho que a maior parte do jogo dele são as pernas, ele corre por toda a quadra. Nós só temos que colocá-lo no bolso e ter certeza de que ele não corre atrás de nós em todos os lugares e coisas assim.”