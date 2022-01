Atualização de Cyberpunk 2077 | WePC

Última atualização: 18 de janeiro de 2022

Após o lançamento do patch 1.3, o ritmo Cyberpunk 2077 As obras de renovação em curso foram interrompidas. Cinco meses se passaram desde que qualquer mudança fundamental foi feita em Night City e seus moradores. Como parte de seus esforços para “reconstruir a confiança” Na empresa e seus jogosA CD Projekt Red tentou um maior grau de transparência quando o trabalho pós-lançamento demora mais do que o esperado. Isso torna improvável que a diferença entre as correções seja o resultado de atrasos não anunciados, e com a maior parte dos Cyberpunk 2077 Prometido com conteúdo adicional ainda por vir, é possível que o desenvolvimento tenha sido discretamente intensificado em algo importante.

Fãs no reddit notaram que Cyberpunk 2077 foi atualizado para o banco de dados do SteamO que parece ser um sinal claro de que uma nova atualização está chegando em breve.

Cyberpunk 2077 Next Gen

Correções iniciais para Filme Cyberpunk 2077 Concentre-se na estabilidade, deixe o jogo em um estado mais confiável. O trabalho foi feito para reduzir travamentos e corrigir os problemas mais óbvios do jogo, adicionando pequenas melhorias técnicas e gráficas. Agora isso Filme Cyberpunk 2077 Em um estado mais estável, talvez seja hora da CD Projekt dar o próximo grande passo e liberar um arquivo Atualização de próxima geração.

A atualização da próxima geração está na mente de todos desde o seu lançamento, como uma solução potencial para os piores problemas do jogo. de qualquer forma Cyberpunk 2077 O lançamento foi instável em todas as plataformas, e os jogadores de console lamentaram a disparidade de qualidade entre as versões de console e PC do jogo. Buzz inicial positivo para o jogo Foi baseado exclusivamente em torno da versão para PCOs jogadores de console sentiram que o hardware da próxima geração preencheria a lacuna de desempenho e permitiria que eles experimentassem o melhor que o jogo tinha a oferecer.

O roteiro de atualização do CD Projekt mudou ao longo do desenvolvimento pós-lançamento, mas a atualização da próxima geração continua sendo o principal objetivo que a empresa está se esforçando para alcançar.

Embora a atualização da próxima geração tenha sido originalmente programada para ser lançada em 2021, os jogadores estão mais à vontade esperando que a CD Projekt esteja confiante o suficiente para lançar a atualização em seus próprios termos, em vez de se apressar e terminar com os mesmos problemas que atormentaram o lançamento do jogo.

Cyberpunk 2077 vira uma esquina?

Esta atualização de lançamento provavelmente será destinada a um patch menor de correção de bugs, para preparar o caminho para o grande lançamento final da atualização da próxima geração, mas há motivos para suspeitar que a CD Projekt o fará com um grande lançamento surpresa.

A Steam Autumn Sale fez uma espécie de reversão da sorte para o Cyberpunk 2077, pois a venda encorajou muitos jogadores a experimentar o jogo pela primeira vez, aproveitando os patches pós-lançamento. As avaliações positivas estão começando a aparecerE a CD Projekt vai querer aproveitar essa boa vontade se quiser mudar toda a reputação do jogo. Finalmente, o lançamento de versões de próxima geração do jogo no console permitirá aproveitar esta oportunidade.

Dia do julgamento final Filme Cyberpunk 2077 Ainda está no ar, com opiniões divididas entre aqueles que acham que o jogo vai dar muito trabalho para realmente consertar, e aqueles que acham que está se aproximando da grandeza o tempo todo. Para os indecisos, a atualização da próxima geração será um claro catalisador para finalmente experimentar o jogo e ver se ele pode manter algumas de suas promessas iniciais.