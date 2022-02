AT&T determina plano de cisão da WarnerMedia e corta lucros

AT&T companhia

T -4,27%



A empresa disse que reduziria aproximadamente pela metade seus dividendos e venderia sua divisão WarnerMedia por meio de um processo de cisão que daria aos acionistas 0,24 ação para cada ação da AT&T que possuem, uma medida que completaria sua retirada do negócio de entretenimento.

O pop-up faz parte Acordo planejado da AT&T Para integrar a WarnerMedia com

Descoberta companhia ,

tábua -1,91%



A fusão, que deve ser concluída no segundo trimestre. A AT&T planeja usar o acordo para reorientar seus ativos restantes em suas principais operações de telecomunicações.

Após a apresentação separada, a AT&T disse que espera pagar um dividendo anual por ação de cerca de US$ 1,11, abaixo do nível mais recente de US$ 2,08. O novo pagamento custará à empresa pouco menos de US$ 8 bilhões anualmente, abaixo dos US$ 15 bilhões pagos em 2021.

A AT&T é uma das ações mais amplamente detidas nos Estados Unidos e, historicamente, a empresa forneceu um dos maiores pagamentos regulares de dividendos do mercado. Com base no preço de fechamento de segunda-feira, teve um dividend yield de 8,16%. Em comparação, o concorrente

Verizon Communications companhia

O dividend yield foi de 4,81% com base nos preços de segunda-feira.

As ações da AT&T caíram cerca de 4% nas negociações da tarde de terça-feira, para cerca de US$ 24. A ação perdeu quase um terço de seu valor desde que a AT&T concordou em comprar a Time Warner Inc. em outubro de 2016Enquanto o S&P 500 dobrou no mesmo período.

A AT&T disse que a mudança leva em consideração a distribuição de ativos de mídia e apoia os planos da operadora de aumentar o investimento em serviços 5G sem fio e fibra óptica. Reduzir a quantidade de lucros também permitirá que a empresa reduza a dívida mais rapidamente. A empresa disse que continuará sendo uma das empresas norte-americanas que paga os maiores dividendos e retorno pós-ciclo.

Executivos disseram que cortariam os lucros para refletir o tamanho menor da empresa assim que abrirem o negócio de mídia em uma empresa separada. A operadora independente deve receber cerca de US$ 43 bilhões em dinheiro com o acordo, sujeito a alguns ajustes.

HBO Max Show “Hacks”. A unidade HBO da WarnerMedia informou recentemente que tem 73,8 milhões de assinantes ao vivo globalmente.

Foto:



Anne-Marie Fox/The Associated Press





Até recentemente, a AT&T projetava um dividendo entre US$ 8 bilhões e US$ 9 bilhões, um número baseado no fluxo de caixa livre que deve gerar nos próximos anos. Craig Moffett, analista da empresa de mídia e comunicação MoffettNathanson, descreveu o corte de dividendos um pouco maior do que o esperado como uma decisão sábia que ajudaria a empresa a reduzir suas obrigações de dívida rapidamente.

“É uma admissão razoável”, disse Moffett. “Está claro para o mercado há meses que seu objetivo original não era alcançável.”

Em maio, a AT&T concordou em abandonar seu negócio de mídia Tendo lutado para convencer os investidores de que a gigante das telecomunicações e da mídia seria mais valiosa do que a soma de suas partes. Após uma batalha antitruste, a Dallas Company concluiu a compra da proprietária do estúdio HBO, CNN e Warner Bros. em 2018.

Desde então, os líderes da empresa disseram que abandonar a unidade de mídia e fundi-la com a rival menor Discovery daria à empresa de entretenimento independente mais peso na batalha.

Netflix companhia ,

Walt Disney companhia

Grandes empresas de tecnologia estão correndo para capturar o mercado de streaming de vídeo. Consola HBO na WarnerMedia Relatou 73,8 milhões de assinantes de streaming em todo o mundo no final de 2021.

A AT&T passou o ano passado tranquilizar os acionistas Os restantes negócios continuarão a crescer enquanto pagam dividendos mais baixos, refletindo o seu volume decrescente. Os acionistas existentes estão buscando uma participação de aproximadamente 71% na empresa de entretenimento, que será chamada de Warner Bros. Descoberta.

A empresa disse na terça-feira que o negócio de novas mídias será negociado sob o código de ações “WBD”. Executivos disseram que o pop-up se concentrará no crescimento e não pagará dividendos regulares.

O CEO John Stankey disse na semana passada que a empresa estava discutindo a melhor forma de separar as duas empresas. Ele disse durante uma teleconferência com analistas que dividir a base de acionistas por meio de uma oferta de troca ajudaria a reduzir o número de ações da AT&T em circulação – elevando o preço de suas ações – embora um movimento tão complexo seja sem precedentes para uma empresa de seu tamanho.

Na terça-feira, a empresa escolheu a opção mais simples – em vez de uma divisão – para facilitar o entendimento do negócio para os investidores de varejo. A empresa de telecomunicações ainda terá cerca de 7,2 bilhões de ações em circulação.

A base de investidores da empresa tem uma proporção particularmente grande de aposentados e outros indivíduos com pequenas participações, um legado de suas raízes como pioneira descendente do monopólio nacional original da Bell.

“Precisamos garantir que seja transparente e limpo para todos os envolvidos nisso”, disse Stanke na semana passada.

escrever para Drew Fitzgerald em andrew.fitzgerald@wsj.com