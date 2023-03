Ativistas climáticos estão planejando uma onda de protestos escolares em abril

Escolas vão ser ocupadas em Lisboa, Coimbra, Faro e Setúbal

uma nova onda Carreiras de escolas e universidades Uma chamada O fim dos combustíveis fósseis é planejado Lisboa, Coimbra, Faro e Setúbal a 26 de abrilLisboa anunciou uma greve estudantil pelo clima na segunda-feira.

Depois de ocupar seis escolas e universidades em novembro, o resultado Quatro alunos foram punidos pelo crime de insubordinação, “Fim Ao Fossil: Okuba!” (Fim dos Combustíveis Fósseis: Ocupe!), disse que estudantes de todo o país estão “contando” com uma nova onda de ocupações.

Segundo um comunicado hoje divulgado, esta nova vaga de ocupações visa fazer ouvir as reivindicações do movimento e alertar a sociedade para a urgência de travar as alterações climáticas.

Além do mais Fim dos combustíveis fósseis até 2030O movimento também exige Eletricidade 100% renovável e acessível para todas as residências até 2025.

Segundo o relatório, anteriormente ocupadas escolas como o Liceu de Camos e as Faculdades de Letras e Ciências da Universidade de Lisboa, agora Escolas e Universidades de Lisboa Reinha de Vinculado pela Escola e Faculdade Leonore. Belas Artes e Psicologia da Universidade de Lisboa e escolas de Coimbra, Faro e Setúbal.

O movimento alertou que estudantes vão ocupar escolas e universidades Até que 1.500 pessoas se comprometeram publicamente a participar numa manifestação massiva no porto de gás de Sines no dia 13 de maio.Organizado pelo site Stop the Gas.

O compromisso, que já conta com mais de 50 signatários, é a forma do movimento de convocar a sociedade a agir contra as mudanças climáticas e a indústria de combustíveis fósseis.

Os estudantes também desafiaram o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, a assinar o compromisso.

“Neste momento, estaremos ocupando mais escolas e causando mais transtornos do que no outono. A interrupção é necessária para evitar a destruiçãoTeresa Nuncio, porta-voz do movimento “End Fossil: Occupy”, disse.

Fonte: Lusa