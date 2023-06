Atividade fabril na China deve surpreender o crescimento em maio – Caixin PMI

PEQUIM (Reuters) – A atividade fabril da China inesperadamente voltou a crescer a partir de um declínio em maio, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta quinta-feira, impulsionada pela melhora na produção e na demanda, ajudando empresas em dificuldades atingidas pela queda nos lucros.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial Caixin/S&P Global subiu para 50,9 em maio, de 49,5 em abril, acima da marca de 50 pontos do índice, que separa o crescimento da contração.

A leitura superou as expectativas de 49,5 em uma pesquisa da Reuters, em contraste com a atividade contracionista mais profunda observada no PMI oficial divulgado na quarta-feira.

A recuperação da China de suas duras restrições ao COVID tem sido frágil e desigual, com os indicadores econômicos de abril mostrando importações mais baixas, preços de fábrica e investimento imobiliário.

“Precisamos de mais tempo para ver se a melhora vai continuar, mas é uma boa notícia para a economia chinesa”, disse Zhou Hao, economista da Guotai Junan International, em nota.

Ele acrescentou: “Ainda é necessário mais apoio político para impulsionar a demanda doméstica, e estamos calculando um corte de 10 pontos base na taxa de juros MLF em junho”.

Os subíndices de manufatura mostraram que a produção industrial aumentou no ritmo mais rápido em 11 meses, enquanto os novos pedidos, incluindo novas exportações, aumentaram em maio.

As ações chinesas subiram após dados do PMI melhores do que o esperado, com o CSI 300 da parte continental e o Hang Seng de Hong Kong subindo cerca de 0,6% cada.

No entanto, a confiança empresarial nos próximos 12 meses caiu para seu nível mais baixo em sete meses em meio a preocupações com as perspectivas econômicas globais.

As empresas, que enfrentam uma queda nos lucros industriais em abril, permaneceram cautelosas quanto às contratações, com o subíndice de emprego contraindo pelo terceiro mês consecutivo em maio.

Analistas dizem que a demanda insuficiente é o principal impedimento para a recuperação, e os riscos deflacionários estão aumentando na segunda maior economia do mundo.

As medidas de preço de insumos e produtos continuaram a cair em maio.

“O atual crescimento econômico carece de motivação interna e as entidades do mercado carecem de confiança suficiente, o que destaca a importância de expandir e restaurar a demanda”, disse Wang Zhi, economista-chefe do Caixin Insight Group.

Alguns economistas esperam mais flexibilização da política monetária.

“É provável que o banco central reduza a taxa de compulsório em 25 pontos-base para manter a estabilidade financeira, em nossa opinião”, disse o ANZ em uma nota de pesquisa na quarta-feira. “O potencial para uma carga inicial de taxas de juros mais baixas também está aumentando.”

Acredita-se que o Caixin PMI se concentre mais em pequenas empresas e orientadas para a exportação em regiões costeiras e é compilado pela S&P Global a partir de respostas a questionários enviados a gerentes de compras na China.

Reportagem adicional de Liangping Gao, Joe Cash e Ryan Wu; Edição por Sam Holmes e Simon Cameron Moore

