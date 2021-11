Astroworld Festival: serviços funerários em andamento para as vítimas, após dezenas de ações judiciais movidas por causa da tragédia

Rodriguez era estudante na Heights High School em Houston, de acordo com sua família. O serviço fúnebre será na Casa Funerária La Paz Memorial, em Houston.

“Dançar era sua paixão e agora ela está dançando em seu caminho para os portões perolados do paraíso”, de acordo com uma conta GoFundMe verificada criada por sua família.

Assistentes de concertos de marca esmagar a multidão Por serem tão aterrorizantes quanto a “armadilha mortal”, muitos acreditam que não conseguirão escapar vivos dela. Eles disseram que os participantes começaram a se mover em direção ao pódio quando Scott veio.

“Este não foi um show, foi uma luta pela sobrevivência”, disse Jeffrey Schmidt, um dos presentes, à CNN.

As autoridades não divulgaram as causas da morte das vítimas e disseram que isso pode demorar semanas. Nesse ínterim, uma investigação ainda está em andamento para saber como ocorreu o acidente fatal.

Com cerca de 50.000 pessoas presentes, as medidas de segurança do evento foram examinadas. uma Muitos processos judiciais Um processo foi aberto contra o organizador do festival, Scott e outras famílias das vítimas e sobreviventes.

Na sexta-feira, o advogado Ben Crump com uma coalizão de advogados de Houston, anunciar Eles representam mais de 200 vítimas que compareceram ao festival e entraram com mais de 90 processos no tribunal civil do condado de Harris contra Live Nation e outros participantes do evento mortal.

“Algumas dessas vítimas ficaram catastroficamente feridas”, disse Crump, pedindo para continuar orando por seu cliente de 9 anos que continua em coma.

Funcionários de Houston citaram o artista e outros participantes do evento como responsáveis ​​pelo caos que eclodiu naquela noite.

Scott disse que não sabia o que estava acontecendo na multidão durante as filmagens – o relato contestado de autoridades municipais sobre sua responsabilidade pelos trágicos eventos.

Novos detalhes aparecem

Embora, segundo muitos relatos, o pior aumento da multidão tenha ocorrido por volta das 21h do dia 5 de novembro, bandeiras vermelhas foram vistas bem no início do dia.

Pouco depois do início do festival, às 9h, os espectadores já haviam rompido o portão principal, segundo A CNN obteve os registros manuscritos na sexta-feira

Pelo menos mais oito violações serão relatadas ao longo do dia, com 3.000 a 5.000 participantes “não digitalizados” entrando no local às 17h05, mostram os registros.

Os registros mostram que muitos dos presentes ficaram feridos e foram levados ao hospital pela manhã e à tarde. E pouco antes das 17h, o Departamento de Polícia de Houston relatou “condições perigosas de multidão” em determinado momento.

Oito minutos antes de Scott subir ao palco, às 21h, mais de 260 pessoas já foram atendidas, segundo registros, que não especificavam o tipo de tratamento. A entrada às 21h18 indicava uma “lesão por esmagamento”.

Menos de meia hora após a apresentação de Scott, o registro afirma: “Foi quando tudo se tornou real.”

A polícia afirmou que “várias pessoas pisaram e perderam a consciência em frente à plataforma” às 21h33. Logo depois, um policial relatou cinco ligações para o 911 sobre “pessoas inconscientes no meio da multidão. Relatório de possível RCP”.

Os registros mostraram que um grande número de vítimas foi relatado às 21:52. Das 22h00 às 23h40, 17 pessoas foram enviadas para hospitais, das quais pelo menos seis estavam em parada cardíaca.

Advogado diz que Scott não estava ciente do anúncio de baixas em massa

Não está claro o que Scott viu do palco e se ele estava ciente das condições da multidão, mas ele continuou a se apresentar até cerca de 10:10 da noite.

Scott não estava ciente do anúncio de vítimas em massa, ou de todo o escopo do que aconteceu, até a manhã seguinte, disse seu advogado na sexta-feira.

“Este (anúncio de perda em massa) nunca chegou a Travis e nunca chegou à equipe de Travis”, advogado Ed McPherson Contar “Good Morning America” ​​no ABC.

“Ele está tentando atuar. Ele não tem capacidade de dizer o que está acontecendo lá embaixo.”

Scott estava “parado em um certo ponto e vendo um menino … parar o show, [and] Ele pediu à segurança para obter acesso a essa pessoa. ”

“Eu entendo que quando ele está no palco, ele tem flash pots rodando e ele tem um monitor de ouvido que está tocando música e sua voz – ele não consegue ouvir nada, ele não consegue ver nada”, acrescentou MacPherson.

Serviços funerários planejados para vítimas

Scott disse que ficou arrasado com a tragédia, acrescentando que Cobrirá todos os custos do funeral para as vítimas, bem como para ajudar a financiar o apoio à saúde mental das pessoas afetadas.

Pelo menos dois funerais foram realizados antes de sábado, e mais estão agendados para a próxima semana, de acordo com familiares e avisos postados por várias agências funerárias.

O funeral de Danish Page, de 27 anos, que morreu enquanto tentava salvar sua noiva, foi realizado em 7 de novembro em Colleville, Texas, e seu irmão, Basil Page, Ele disse à CNN.

Outro irmão, Mirza Ammar Beg, disse que os dinamarqueses planejavam comprar uma casa para seus pais até o final do mês.

“É insuportável. É indescritível”, disse ele sobre a morte do irmão. “Eu sou o irmão mais velho, mas ele era o irmão mais velho para mim. Ele conduziu esta família em uma direção que eu não teria feito de outra maneira … acordar e não poder ouvir a sua voz, tocá-lo , para beijá-lo, para dizer a ele o quanto o amamos, isso não vai acontecer mais. Deixe este mundo de fora, simplesmente não. “

Na sexta-feira, o funeral de Rodolfo Peña, um jovem de 23 anos que estuda no Laredo College, foi realizado na sexta-feira em Laredo, De acordo com o funeral.