Aston Villa – Liverpool: Premier League Inglesa – ao vivo! | Liga Premiada

11 minutos A vila parece animada em transição, com o movimento Watkins em particular. Ele puxa a bola para fora para pegar o passe longo de McGinn, mas depois corre muito perto de Allison. Atualizado às 20h10 GMT

10 minutos “É como a sensação de um jogo de 5-3 no final da temporada ou outro”, diz Patrick Crumlish. “Eu sempre gostei disso quando nada estava em jogo. Esta noite, nem tanto.”

9 minutos O cruzamento de Tsimikas – acho que foi um cruzamento – quase passa por cima de Martinez, que salta para trás para agarrar a bola com as duas mãos.

8 minutos Este é o primeiro objetivo. Vila Aston! 😮 Douglas Luiz acerta a bola de perto e que gol ele poderia ter na disputa pelo título! pic.twitter.com/JSozF374ZS Sky Sports Premier League (SkySportsPL) 10 de maio de 2022

Villa fez uma bagunça ao lidar com uma cobrança de falta, Primeiro Mings, depois Nakamba. Martinez salvou bem o chute de Van Dijk, mas Matip converteu o rebote de seis jardas. Atualizado em 20.08 GMT

Meta! Aston Villa 1-1 Liverpool (Matep 6) Jurgen Klopp não está mais infeliz! Joel Matip, do Liverpool, marca um gol para fazer o placar 1-1. Fotografia: Ryan Brown/Rex/Shutterstock Atualizado às 20.11 GMT

5 minutos Jürgen Klopp está insatisfeito. Liverpool Senti que Watkins estava fora de jogo quando Alisson defendeu seu chute. Foi bem apertado, embora eu suspeite que estava parcialmente fora. Mas havia cerca de 10-15 segundos entre isso e o gol. Atualizado em 20.07 BST

Allison fez uma defesa inteligente de Watkins, Mas Liverpool O perigo não pode ser apagado. No final, o cruzamento de Digne foi cabeceado para o gol por Douglas Luiz no poste mais distante. Alisson fez uma defesa pouco convincente e Luiz – uma vez do Manchester City – cobrou o rebote a poucos metros de distância. Tsimikas, Matip e Watkins estavam no chão quando ele marcou, mas acho que tropeçaram um no outro. De qualquer forma, o objetivo permanece!

Meta! Aston Villa 1-0 Liverpool (Douglas Luiz 3) Villa assume a liderança no terceiro minuto! Douglas Luiz, do Aston Villa, marcou seu primeiro gol. Fotografia: Craig Broe/Reuters Luis Diaz, do Liverpool, parece frustrado após o gol madrugador de Douglas Luiz. Foto: Matthew Ashton/AMA/Getty Images Atualizado às 20.09 GMT

2 minutos O Liverpool começou com Mané na frente, Jota na esquerda e Diaz na direita. Isso é meio surpreendente, considerando o último olhar de Diaz à esquerda.

1 minuto Peep peep! Liverpoolna barra branca distante, vá da direita para a esquerda.

Os jogadores saem. Este é um jogo que ele tem que ganhar LiverpoolO ideal é um jogo de três ou quatro vitórias.

“Pensamentos de Benny sobre Harry Kane esta noite” David Wall disse: Em um tópico diferente, eles discutiram pelo rádio se o City já havia contratado alguém na condição de Haaland. Alguém se lembra de quando ele contratou Robinho? Claro, ele pode ter ficado lisonjeado por enganá-lo um pouco nos últimos dois anos, mas ele ainda estava incrivelmente notável. A grande coisa só era esperada há alguns anos. Dito isso, espero que Haaland seja muito claro sobre qual clube ele vai se juntar, e você pensaria que seria melhor do que Robinho.” Todos os pontos são muito justos. Você também pode defender Yaya Toure, embora eu ache que Haaland é mais procurado. Devemos patentear um medidor de estado para transmissões como esta e extrair nossos próprios dados válidos independentemente.

Pensamentos pré-jogo para Jurgen Klopp, Esq. 🗣️ “Temos qualidade e é por isso que a usamos” Jurgen Klopp está ansioso pelo confronto desta noite da Premier League contra o Aston Villa e explicando sua decisão de fazer cinco mudanças em sua equipe titular. pic.twitter.com/0zaHREZCT3 Sky Sports Premier League (SkySportsPL) 10 de maio de 2022

“Meu filho sempre me diz Conseguir “seis gols e seis assistências” de Coutinho a cada temporada, “nem mais, nem menos”, diz Gary Naylor. “Não verifiquei o saldo dele para pagar 2021-22, mas se todos vierem hoje à noite, Imagino a Villa 7-2. (Ok, 2-1). “ Atualizado às 19h44 GMT

“Em relação à sua resposta a Peter Oh,” Harriet Osborne começa. “Não tenho certeza se gosto da sugestão de que um membro do elenco de The Bench está prestes a obter o final da temporada, ou escolhendo Sean Bean! Embora Pegg como Kelleher e Statham como Milner possam funcionar.” Eu não estava falando especificamente sobre Liverpool subs. Eu estava apenas fantasiando sobre um filme chamado The Bench, idealmente com uma vaga narração de Alan Ford. (Nota: o clipe contém linguagem) Atualizado às 19h38 GMT

“Posso apenas dizer que me oponho Minha potencial contribuição financeira mensal do Guardian poderia ser usada para financiar divergências falsas entre gerentes seniores que claramente se respeitam e de forma alguma “acusam” o outro de procurar desculpas”, diz Ian Kopistik. “Por que a retórica dessas histórias deveria ser escalado para níveis sem conflito? Mas não o acuso, Bobby Robster. Eu, na linguagem do nosso tempo, apenas digo. O que você acha dessa nova era de animosidades passivo-agressivas entre gerentes? Você os ama, Ian? Você é? Você é? Acho que preferia os dias em que Wenger e Ferguson se chamavam abertamente.

De qualquer forma, chega de Erling Haaland. Estamos a meia hora de Vila Aston Liverpool, o mais recente de uma série interminável de grandes jogos para o Liverpool.

Como torcedor da cidade, nãoa única coisa que tenho que me apegar é o histórico de lesões de Haaland nesta temporada”, diz Brendan Large. “Ele perdeu algumas partidas e isso pode limitá-lo a apenas 40 gols no PL. *dedos cruzados*. Mas como fã de futebol, estou curioso para ver se ele pode transformá-los em uma máquina mais vencedora. É uma perspectiva assustadora, mas já me deixa ansioso pela próxima temporada.” Da mesma forma aqui, seria uma ótima história, não importa o quê. Ele vai marcar milhões com certeza, mas suspeito que ele será julgado pela qualidade de seus gols (neste caso, tempo e importância) e não pela quantidade. Devemos chamá-lo de valentão agora e acabar com isso?

Seção “Boa sorte com isso”

1978-79 x 1987-88 x 2021-22

Haaland vai quebrar o molde Para jogadores do BVB que viajam para o exterior com grande reputação? “O único sucesso real para seus jogadores no futuro é quando eles vão para o Bayern de Munique”, diz Mel Lynam. Isso é um pouco duro com pessoas como Aubameyang e Gundogan, mas é um ponto muito bom mesmo assim. Haaland parece uma fera diferente.

‘Qual qual Liverpool O banco é muito imponente”, Pedro Oh diz. “Esses caras também podem usar soqueiras e bater tacos de beisebol nas palmas das mãos enquanto esperam sua vez. Acho que você terá que soletrar com um B maiúsculo e não apenas um banco.” The Bench: estrelado por Jason Statham e Sean Bean, com uma reviravolta surpreendente de Simon Pegg.

Quem tem um álibi para sábado à noite?

“Espero que seja Haaland A assinatura de Benteke/Lukaku/Carol será mais do que a assinatura de Toshack para toda a pequena Keegan Babe! “Mas eu vivo com esperança e expectativa e não como está atualmente em Koreatown, Los Angeles.” Acho que há um elemento de risco, como em todos os compromissos, suponho. Sabemos que Haaland vai transformar 3-0 em 12-0 nos EUA Liga Premiada, mas tudo o que realmente importa é se são de 5 a 6 segundos a 7 a 6 segundos na Europa. Eu suspeito que ele vai, mas isso não é uma coisa certa.

“Então esta será a última corrida pelo título da Premier League Para os próximos cinco anos? Rob Hesnay escreve: “Eu diria que com o Manchester City contratando Erling Haaland, não parece bom para a competitividade do time. Liga Premiada. “ Falk disse o mesmo quando o Manchester United contratou Juan Sebastian Veron e Ruud van Nistelrooy em 2001, e quando o Chelsea comprou Ballack e Andrei Shevchenko em 2006. Ambas as equipes conquistaram o título apenas uma vez nos cinco anos seguintes. Quer dizer, Haaland pode marcar 50 gols até novembro, mas estou aberto por enquanto, especialmente com Jurgen Klopp. Atualizado às 19h09 GMT

Notícias da equipe Steven Gerrard faz duas mudanças na vitória do Aston Villa sobre o Burnley no sábado. Marvelous Nakamba e Philippe Coutinho substituem Calum Chambers e Emmy Buendia. Jurgen Klopp senta-se em vários de seus jogadores antes da final da FA Cup contra o Chelsea no sábado. Ao todo, são cinco mudanças em relação ao empate de 1 a 1 com os Spurs no fim de semana. Joel Matip, Costas Tsimikas, Naby Keita, Curtis Jones e Diogo Jota vêm para o quinteto de pesos pesados ​​formado por Ibrahima Konate, Andy Robertson (que não está entre os mergulhadores), Thiago Alcantara, Jordan Henderson e Mo Salah. Aston Villa (4-D-2) Martinez. Cash, Konsa; Mings, Dean; Nakamba. McGinn, Douglas Louise; Coutinho. Watkins, Eng.

Subs: Olsen, Chambers, Crisin, A-Young, Erogpunam, Sanson, Carne Chokwimica, Buendia, Traore. Liverpool (4-3-3) Alisson. Alexander-Arnold, Matip, Van Dyck, Tsimikas; Keita, Fabinho, Jones; Guetta, Mané, Diaz.

Subs: Keeler, Konate, Thiago, Milner, Firmino, Salah, Henderson, Gomez, Origi. governar João Moss. Atualizado às 19h16 GMT