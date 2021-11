Asteróide do tamanho de um arranha-céu virá à Terra na véspera de Natal

As pessoas estão verificando o céu em busca deste Papai Noel Noite de Natal Também pode estar procurando por outra coisa: um asteróide do tamanho de um arranha-céu.

Apelidado de 2016 TR54, este asteróide tem um diâmetro estimado entre 100 metros e 230 metros, de acordo com o rastreador de asteróides da NASA. Pela maior estimativa, é comparável em tamanho a alguns arranha-céus, como as Torres Azrieli em Tel Aviv (238 metros), ou cerca de 64 árvores de Natal (de acordo com o tamanho médio máximo das árvores de Natal a 12 pés, de acordo com Christmascentral.com

O asteróide está programado para passar pelo planeta em 24 de dezembro, véspera de Natal, a uma distância de cerca de 6,5 milhões de quilômetros da Terra. Para efeito de comparação, a distância entre a Terra e a Lua é de cerca de 384.000 km. Como tal, sem um telescópio, seria difícil localizar este asteróide no céu.

Isso também significa que o Armagedom não virá nesta temporada de férias. Isso está de acordo com as previsões anteriores da NASA, que estimou que a Terra estaria livre dos riscos de uma colisão de asteróide no próximo século.

Isso é uma coisa boa, já que o impacto de um asteróide é indiscutivelmente um dos piores desastres naturais possíveis que podem ocorrer, e a humanidade tem pouca defesa contra isso.

Um asteróide é visto colidindo com a Terra nesta exibição artística de um impacto de asteróide. (crédito: PIXABAY)

O último impacto conhecido de um asteróide foi em 15 de fevereiro de 2013, quando um asteróide explodiu no ar sobre Chelyabinsk, na Rússia. O asteróide tinha 17 metros de largura e, embora não tenha causado ferimentos, a onda de choque da explosão quebrou janelas em seis diferentes cidades russas e fez com que 1.500 pessoas precisassem de cuidados médicos.

Isso foi apenas 17 metros, muito menor do que o 2016 TR54.

De acordo com a NASA, qualquer asteróide com um diâmetro de 140 metros ou maior pode ter um impacto potencialmente catastrófico se colidir com a Terra.

A natureza destrutiva dos asteróides, mesmo os pequenos, é bem conhecida dos especialistas, já que agências espaciais ao redor do mundo estão monitorando possíveis efeitos catastróficos, bem como procurando meios possíveis para detê-los.

Uma maneira de impedir um impacto potencial de asteróide é usar a deflexão, que significa atirar em algo para alterar ligeiramente o caminho do asteróide. O mais proeminente desses esforços é Missão de Teste de Redirecionamento de Asteróide Duplo (DART) , como resultado dos esforços da NASA e do Laboratório de Física Aplicada.

Da perspectiva do leigo, isso significa perfurar um asteróide com um míssil rápido o suficiente para mudar sua direção em uma fração de porcentagem.

A missão DART é a primeira tentativa humana real de testar uma defesa contra o impacto de um asteróide e deve ser testada no final desta semana, quando a espaçonave for lançada em direção ao sistema binário de asteróides Didymos.