As zebras são brancas com listras pretas ou pretas com listras brancas?

As zebras são um símbolo icônico de seus casacos distintos, mas você já se perguntou se isso é possível? zebras É branco com listras pretas ou preto com listras brancas?

A impressionante cor preta e branca da pele da zebra se destaca em contraste com as pastagens secas e verde-acastanhadas, pastagens sem árvores e savanas florestais de suas áreas de origem na África oriental e meridional, de acordo com o African Wildlife Foundation .

Essas linhas são exclusivas para cada indivíduo. Existem três espécies de zebra que vivem hoje – a zebra das planícies (Equus Quagga), zebra da montanha (E. zebra) e a zebra de Grevy (E. grevyi) – Cada um desses tipos também possui um padrão de barra diferente. Para alguns, as partes mais escuras da pele são pretas, enquanto outros são marrons, e alguns têm apenas listras no corpo, mas não nas pernas. Uma subespécie extinta da zebra das planícies chamada Quagga (E. quagga quagga) tinha linhas mínimas na cabeça, estômago e pescoço, de acordo com Projeto Quagga. .

Apesar desses padrões e cores diferentes, todas as zebras têm a mesma cor de pele: negra, disse Tim Caro, um ecologista comportamental e evolucionário e biólogo da Universidade da Califórnia, Davis. No entanto, isso não responde à questão de saber se o pelo é preto com listras brancas ou vice-versa. Portanto, temos que olhar os melanócitos da zebra, ou as células que produzem pigmento para seu pelo.

Embora as zebras tenham pele negra, diferentes processos de crescimento determinam a cor de seu pêlo, assim como pessoas de pele clara podem ter cabelos escuros, disse Caro. Na verdade, as zebras têm uma coloração mais clara do que o cabelo escuro – seus estômagos geralmente são claros – então pode parecer que as zebras são brancas com listras pretas.

Mas essa não é a questão. Eis o porquê: cada pedaço de cabelo – claro ou escuro – cresce a partir de um folículo cheio de melanócitos, de acordo com uma revisão de 2005 em Journal of Investigative Dermatology . Essas células produzem um pigmento que determina a cor do cabelo e da pele. Esse pigmento é conhecido como melanina. Muita melanina leva a cores mais escuras, como marrom escuro ou preto, enquanto pouca melanina leva a cores mais claras, como avelã ou loiro, Live Science relatado anteriormente . O pêlo preto de uma zebra é cheio de melanina, mas a melanina está ausente no pêlo branco, em essência, porque os folículos que compõem as linhas do cabelo branco “desligaram” as células pigmentares, o que significa que não produzem o pigmento.

Caro disse à Live Science em um e-mail que a produção de melanócitos é “inibida durante o crescimento do cabelo branco, mas não do cabelo preto”. Em outras palavras, para uma zebra, o estado padrão dos animais é produzir cabelos pretos, o que os torna pretos com listras brancas, De acordo com a Britannica .

Rato listrado africano (Rhabdomys pumilio) têm listras claras e escuras que percorrem o comprimento de seus corpos peludos. (Fonte da imagem: Utopia_88 via Getty Images)

Os processos biológicos exatos por trás das listras de zebra são desconhecidos, mas em ratos africanos listrados (Rhabdomys pumilio), que têm listras claras e escuras que percorrem o comprimento de seus corpos peludos, o gen Alex3 Mais ativo nas linhas claras do que nas escuras, de acordo com um estudo de 2016 publicado no jornal temperar natureza . Alex3 Os pesquisadores descobriram que ele efetivamente desativa um gene regulador chave responsável pelo desenvolvimento dos melanócitos, resultando em cabelos claros.

Então, por que a zebra é preta com listras brancas? Este padrão único pode prevenir moscas roedoras, de acordo com uma pesquisa feita por Caro e colegas. Em um estudo publicado em 2020 na revista Anais da Royal Society B , eles descobriram que o agaric de mosca de cavalo africano pousou com menos frequência em cavalos vestindo tapetes listrados ou amarrados do que em cavalos usando tapetes duros. Essas moscas picadoras podem transmitir doenças fatais para as zebras.

“Existem poucos mamíferos com listras tão contrastantes quanto a zebra”, disse Caro. “O okapi Tem listras semelhantes na garupa, mas além disso, nenhuma outra espécie tem listras pretas e brancas realmente distintas. Acho que a função de dissuadir moscas é exclusiva dos equídeos, porque eles são muito suscetíveis a doenças transmitidas por algumas moscas picadoras na África. “

